Vorschau: Midwest Games – Übersicht des Portfolios vom Indie-Publisher (gamescom 2024)

Midwest Games ist ein Publishing-Studio, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, besonders kleinen Indiestudios vor allem aus dem mittleren Westen (wer hätte es gedacht?) der USA, aber auch aus anderen Regionen zu helfen, ihre Spiele auf den Markt zu bringen. Wir haben uns mal drei Spiele aus ihrem Portfolio zeigen lassen.

Hive Jump 2: Survivors

Vielleicht inspiriert durch den Erfolg von Helldivers 2 haben wir hier ein weiteres Spiel, in welchem es mit fetten Waffen gegen ekelige Insekten geht. Der erste Teil von Hive Jump erschien 2017 und war noch ein Metroidvania, hier wurde das Genre nun komplett gewechselt und wir spielen ein Roguelike Bullet Hell-Shooter im Stil von Titeln wie Vampire Survivors. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, ihr findet fette Waffen mit besonderen Fähigkeiten und verwendet diese gegen die fiesen Insektenaliens. Im dritten Quartal 2025 könnt ihr euch das Jetpack anschnallen, eure Wumme greifen und auf Insektenjagd gehen.

Duck Paradox

Eine etwas andere Form von Bullet Hell. Als Wissenschaftlerin reist ihr durch verschiedene Dimensionen, um eure Haustierente zu retten. Dabei müsst ihr mit eurer Waffe verdorbene Enten abschießen. Der Clou dabei ist, dass eure Kugeln reflektieren und so auch euch treffen könnten. Es ist also vielmehr ein trickreicher 2D-Puzzle-Platformer, bei dem ihr unter anderem auch die Zeit verlangsamen könnt, um den Kugeln auszuweichen. Und dann schießt ihr halt so lange auf falsche Enten, bis ihr eure richtige Ente wiederfindet. Der vollständige 1.0 Release soll noch Ende diesen Jahres erfolgen.

Dark Sky

Eine Mischung aus rundenbasiertem Taktik-RPG und Deckbuilding. Es ist dabei aber, entgegen vieler anderer Deckbuilder, kein Roguelike. Ihr erlebt eine geradlinige Story von einer Crew aus Weltraumpiloten, jeder mit einer interessanten eigenen Geschichte. Bei euren Abenteuern findet ihr immer wieder wertvolle Karten, die in eurer Sammlung bleiben und mit denen ihr eure taktischen Schlachten austragt. In den Kämpfen bestimmen diese Karten nämlich eure Angriffe. Dieser interessante Mix aus Genres erscheint bereits am 24. September.

Weitere Titel bei Midwest Games

Bei unserem Termin blieb leider nur genug Zeit, um uns diese drei Spiele zu zeigen. Auf der Website von Midwest Games gibt es allerdings noch ein paar andere Spiele, die auch sehr sehenswert auschauen. The Lullaby of Life ist zum Beispiel ein beruhigendes Musikpuzzle-Spiel, während The Floor is…What? ein lustiges Partyspiel wird. Und mit Ra Ra Room erwartet uns, darf man dem Trailer glauben, ein 2D-Shoot’em’Up der alten Schule.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.