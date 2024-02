Playstation 5 – Vorerst keine Blockbuster-Titel aus den eigenen Reihen

Nicht nur werden zukünftig weniger interne Spiele exklusiv auf Playstation 5 erscheinen, sondern vorerst auch weniger. Dies bestätigte Sony Interactive Entertainment jüngst im neuesten Geschäftsbericht. Demnach wird es bis Anfang 2025 keine großen Blockbuster-Titel aus den eigenen Reihen geben.

Ein eher maues Jahr für Playstation 5?

Sony senkte im neuesten Geschäftsbericht die Prognosen für die Software-Verkäufe. Der Grund darin liegt in weniger großen Exklusivtiteln, die von Sony selbst bis Anfang 2025 auf den Markt kommen werden. Dabei ist die Rede von Spielen eines Kalibers von Spider-Man 2, God of War oder The Last of Us. Der kommende Interim-CEO Hiroki Totoki bestätigte in diesem Zuge auch, dass man sich derzeit auch insbesondere auf die Entwicklung von Live-Service-Games konzentriert. Damit würde sich auch die Frage stellen, wie viele Titel, die derzeit in Entwicklung sind, überhaupt noch dem eines God of War z.B. ähneln. Laut des Geschäftsberichts zielt Sony auf ein leicht steigendes Gesamtergebnis ab. Dies möchte man durch Third-Party-Releases ausgleichen, als auch durch Veröffentlichung von Spielen auf dem PC, da man hier besonders gute Margen sieht. Zudem seien die Gelder für Übernahmen geringer, wodurch man am Ende einen leichten Gewinn verzeichnen möchte. Auch die Hardwareverkäufe würden zurückgehen, auch weil die PS5 ihren Zenit erreicht habe. Völlig ohne Ausrüstung begibt man sich jedoch nicht in das Geschäftsjahr. Rise of the Ronin, Stellar Blade oder die Neuauflage von Until Dawn sind bereits für dieses Jahr geplant, auch wenn diese Titel von anderen Studios stammen.

Quelle: Videogames Chronicle

Bild 2024 © Sony Interactive Entertainment