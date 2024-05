Playstation – Nächste State of Play-Präsentation steht bereits in den Startlöchern

Es ist fast Juni und damit beginnt auch schon bald die Saison der Spieleankündigungen, für Sony und ihre Playstation sogar noch in diesem Monat. Denn die Nächste State of Play-Präsentation wird es noch im Mai geben.

Sony-Fans müssen für neue Playstation-Infos mal wieder länger wach bleiben

Die nächste State of Play lässt nicht lange auf sich warten, sie wird bereits morgen, Donnerstag den 30. Mai 2024, ausgestrahlt. Nun, für uns in der deutschen Zeitzone ist sie allerdings nur für eine Minute am Donnerstag, denn sie beginnt um 23:59 Uhr unserer Zeit. Soll heißen: Wer die neuen Infos zu kommenden Playstation-Titeln haben möchte, der hat sich hoffentlich den Freitag frei genommen oder braucht sowieso nicht so viel Schlaf.

Über die Inhalte der State of Play ist nichts bekannt, lediglich dass sie 30 Minuten andauern wird und 14 Titel gezeigt werden. Spekuliert wird natürlich unter dem Tweet von Sony. Eine PS5 Pro? Ein neues Soul Reaver? Ein Remake von Horizon: Zero Dawn? Die Ideen der Fans sind vielfältig, mit großen Releases aus dem Hause Sony sollten sie aber lieber nicht rechnen. Was würdet ihr gerne in der Präsentation sehen? Und vor allem: Werdet ihr aufbleiben, um die Infos live zu bekommen? Falls ihr euren Schlaf dringend nötig habt, könnt ihr dann später auch bei uns vorbeischauen, wir werden euch natürlich mit News zu allen wichtigen Ankündigungen versorgen.

Titelbild: 2024 © Sony

Quelle: playstationblog

