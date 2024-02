Sony – Mehr PS5-Titel sollen auch auf dem PC erscheinen

Schon in den letzten Jahren legte Sony mehr und mehr Fokus auf Spiele-Releases für den PC. Damit fährt das Unternehmen einen offeneren Kurs. Doch die Zukunft will noch viel mehr den Blick auf den Heimcomputer richten.

Neuer Interim-CEO von Sony Interactive Entertainment mit PC-Strategie

Die Playstation 5 lebt natürlich von ihren Spielen. Ein nicht unwichtiger Teil sind dabei die Exklusivtitel. Doch die werden zukünftig mehr und mehr auch für den PC erscheinen. Dies bestätigte der kommende Interim-CEO von Sony Interactive Entertainment. Hiroki Totoki äußerte sich im Rahmen des Geschäftsberichts sehr deutlich zur Strategieausrichtung. Er sprach davon, dass der Fokus in der Vergangenheit darauf, dass man mit First-Party-Games die Hardwareverkäufe ankurbeln wollte. Doch er sieht den Fokus auf Hardware und Software nun gleichauf. Grund dafür sei eine Optimierung der Margen.

Durch einen Release von PS5-Titeln auf dem PC habe sich gezeigt, dass hier ein zusätzlicher Absatzmarkt mit einem profitablen Geschäftsfeld liege. “Aggressiv” ist dabei ein Wort, welches in Bezug auf die Optimierung der Marge, als auch die PC-Strategie fällt. Wie konkret diese Strategie ausfällt ist noch nicht bekannt. Spider-Man 2 und das Remaster zu The Last of Us 2 wären mögliche Portierungskandidaten. Aber auch zeitgleiche Releases in den kommenden Monaten sind denkbar.

Angebot Marvel’s Spider-Man 2 Erlebe eine brandneue Einzelspieler-Story in Marvel’s Spider-Man

Wechsele zwischen den zwei spielbaren Spider-Men Peter Parker und Miles Morales hin und her, während du Marvels New York erkundest

Setze Peter Parkers neue Symbiontenfähigkeiten und Miles Morales’ explosive bioelektrische Venom-Kräfte ein

Kämpfe gegen eine ganze Galerie aus Marvel-Superschurken, darunter Lizard, Kraven der Jäger, eine Neuinterpretation von Venom und viele mehr!

Entdecke die erweiterte offene Welt von Marvels New York mit neuen Umgebungen und Orten

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Videogames Chronicle

Bild 2024 © Sony Interactive Entertainment