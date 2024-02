Princess Peach: Showtime! – Neuer Trailer zeigt vier weitere neue Kostüme mit besonderen Fähigkeiten

Nächsten Monat ist es bereits soweit und Prinzessin Peach bekommt in Princess Peach: Showtime! endlich ihren wohlverdienten großen Auftritt. Das Konzept des Spiels ist mittlerweile recht gut bekannt, Peach verwandelt sich mit Kostümen, erhält dadurch besondere Fähigkeiten und kann so die Level absolvieren und das Theater retten. Nun wurden vier weitere Kostüme und die mit ihnen verbundenen Fähigkeiten gezeigt.

Peach betritt in Princess Peach: Showtime! die Bühne als Eiskunstläuferin, Superheldin und mehr

Besonders viele Informationen, die uns mehr Aufschluss über den Ablauf des Spiels geben, bekommen wir nicht. Können wir das Theater frei erkunden und so die Level betreten? Gibt es ein Menü, in welchem wir in die Level hüpfen? Können wir die Kostüme überall einsetzen? Unsere Vermutung ist, dass es sich ähnlich wie mit den Wundersamen in Super Mario Bros. Wonder verhält und die Kostüme an bestimmten Punkten in den Levels platziert wurden.

Im neuen Trailer sehen wir vier neue Kostüme. Da hätten wir zum Beispiel Eiskunstläuferin Peach, die in ihren Schlittschuhen über das Eis gleitet und ihre Gegner umherwirbelt. Meisterdiebin Peach verwendet einen Enterhaken als Hilfsmittel, während Meerjungfrau Peach mit ihrem Gesang Fische kontrolliert. Zu guter Letzt haben wir noch Superheldin Peach, welche in guter alter 2D Shoot’em’Up-Manier durch die Level fliegt.

Diese und viele weiteren Kostüme können wir selbst ausprobieren, wenn das Spiel am 22. März auf der Nintendo Switch erscheint.

Titelbild: 2024 © Nintendo

Quelle: Nintendo