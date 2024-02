Hearthstone – Neue Erweiterung zelebriert das 10-jährige Jubiläum des Kartenspiels

Hearthstone, das virtuelle Kartenspiel von Blizzard, wurde am 11. März 2014 veröffentlicht. Es feiert in diesem Jahr also sein 10-jähriges Jubiläum und die neu angekündigte Erweiterung Wurbelfitz’ Werkstatt feiert dies ausgiebig. Es wird viele Anspielungen an alte Karten geben, einige Überraschungen und Geschenke und bekannte Elemente von früher.

Wurbelfitz kramt in der Vergangenheit von Hearthstone

Wie jede Erweiterung kommt auch Wurbelfitz’ Werkstatt mit vielen neuen Karten daher, 145 an der Zahl. Natürlich bringen diese frischen Wind ins Spiel, zum Beispiel mit dem neuen Schlüsselwort Minimieren, welches euch eine Kopie des Dieners mit den Werten 1/1 auf die Hand gibt. So könnt ihr manche starke Effekte zweimal aktivieren.

Dann gibt es noch die neuen Aufzieh-Diener, deren Effekt sich jedes mal verstärkt, wenn ihr die Karte nicht spielt, sondern mit eurem Deck tauscht. So könnt ihr einen verstärkten Effekt für später im Spiel aufheben.

Der Clou zum Jubiläum kommt in Form von Karten, die an alte Hearthstone-Erweiterungen erinnern. So bekommen der Dämonenjäger und der Todesritter endlich auch ihre eigenen Zaubersteine, der Stapelgolem hat den gleichen Effekt wie damals die Blutrippe und ein neuer Zauber für den Schamanen lässt euch einen 7/7-Diener entdecken, der nur 4 Mana kostet.

Die wohl interessanteste Anspielung an eine frühere Erweiterung ist jedoch vermutlich Zilliax Deluxe 3000. Diesen Roboter könnt ihr bei Deckerstellung selbst zusammenbauen. Aus acht verschiedenen Effekten könnt ihr euch zwei aussuchen und dann auch das Aussehen eures Zilliax bestimmen. So wird es viele einzigartige Varianten dieses Mechs geben.

Es wird also eine Menge los sein, wenn Wurbelfitz’ Werkstatt am 19. März veröffentlicht wird. Wer sich jetzt bereits einloggt, bekommt die Karte Colifero der Künstler geschenkt. Außerdem bekommen alle Vorbesteller die Karte Katakombenschläfer dazu. Außerdem gibt es zum 10-jährigen Geburtstag von Hearthstone für jede Klasse einen Geschenkszauber, mit dem sie eine von drei Klassenkarten entdecken können. Dazu gesellt sich dann noch Harth Steinruh, der wenn ihr ihn ausspielt, euch eine ikonische Hand der Hearthstone-Geschichte schenkt. So wird der Geburtstag gebührend gefeiert. Wir gratulieren natürlich auch herzlich zu zehn tollen Jahren mit Blizzards Kartenspiel.

