Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 8.2024

Wir haben mal wieder alle Neuerscheinungen der Woche für euch in der Releasevorschau zusammengesammelt. Es wird eine sehr mit Indies gefüllte Woche, welche sich ein weiteres mal anschicken, frischen Wind in den Spielemarkt zu bringen. Also werft einen Blick auf die Liste und schaut, ob nicht vielleicht etwas für euch dabei ist.

Eine Releasevorschau mit etlichen Indie-Spielen

Free Stars: The Ur-Quan Masters (PC) – 19. Februar

Eine Neuauflage des Weltraumerkundungs-Adventures von 1992.

Please, Touch The Artwork 2 (PC) – 19. Februar

Ein Suchspiel mit berühmten Gemälden aus allen Äras.

Balatro (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. Februar

Ein Poker-Roguelike, welches euch etwas andere Hände mit besonderen Karten in diesem klassischen Kartenspiel zusammenstellen lässt.

Nightingale (PC) – 20. Februar

Ein Fantasy-Survival, in welchem ihr die Spielwelt mit anderen Mitspieler*innen teilt und erkundet.

qomp 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. Februar

Eine Hommage an das wohl klassischste Videospiel aller Zeiten, Pong, mit einer Menge Variationen dieses Klassikers.

Supermarket Simulator (PC) – 20. Februar

Mit diesem Spieletitel muss man wohl nicht weiter darauf eingehen, worum es in dem Spiel geht, oder?

A Time Traveller’s Guide To Past Delicacies (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 21. Februar

Ihr folgt einer Sockenpuppe auf eine aufregende Zeitreise und lernt dabei allerlei leckere Rezepte.

Bandle Tale: A League of Legends Story (PC, Switch) – 21. Februar

Ein kleines, buntes Crafting-Survival-Adventure im League of Legends-Universum

Froggie – A Retro Platformer (Switch) – 21. Februar

Im Spieletitel sind alle nennenswerten Infos: Es handelt sich um einen Retro-Platformer und ihr steuert einen kleinen Frosch.

Geometry Survivor (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 21. Februar

Ein arcadiges, neonfarbenes Roguelike, in welchem ihr Horden von angreifenden geometrischen Formen abwehren müsst.

Last Epoch (PC) – 21. Februar

Ein klassisches Topdown-Action-RPG mit düsterem Fantasy-Setting und vielen verschiedenen Klassen.

Myth of Empires (PC) – 21. Februar

Eine riesige Multiplayer-Sandbox, in welcher ihr Basen aufbaut und die anderer Spieler*innen angreift bzw. deren Angriffe abwehrt.

Slave Zero X (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 21. Februar

Ein brutaler, düsterer 2.5D-Slasher mit Retro-Atmosphäre.

Terminator: Dark Fate – Defiance (PC) – 21. Februar

In diesem Echtzeit-Strategiespiel nehmt ihr den Kampf gegen die Maschinen auf.

Bootstrap Island (PC) – 22. Februar

Die wohl klassischste Survival-Erfahrung aller Zeiten: Als Schiffbrüchiger am Strand einer einsamen Insel.

Garden Life: A Cozy Simulator (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 22. Februar

Ein gemütlicher Simulator, in dem ihr einen Garten wieder zum erblühen bringt.

Pacific Drive (PC, PS5) – 22. Februar

Ein düsteres Roguelite, in dem ihr mit eurem Auto durch eine mysteriöse Welt fahrt und deren Geheimnisse aufdeckt.

Quadroids (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 22. Februar

Ein Puzzle-Platformer, in welchem eure Hand-Augen-Koordination gefordert wird, da ihr auf vier Bildschirme gleichzeitig achten müsst, um eure kleinen Roboter sicher ans Ziel zu führen.

The Tribe Must Survive (PC) – 22. Februar

Eine Mischung aus Roguelike, Aufbauspiel und Survival. Baut euren Stamm auf und schützt ihn um jeden Preis.

Zombie Within (PC) – 22. Februar

Ein Multiplayer-Social-Deduction-Spiel, in welchem ein Spieler ein geheimer Zombie ist und den Rest des Lagers heimlich ebenfalls verwandeln muss, während diese überleben müssen.

Promenade (PS4, PS5, XSX, Switch) – 23. Februar

Ein bunter 2D-Platformer mit Collectathon-Elementen.

Und damit sind wir durch mit unserer dieswöchigen Releasevorschau. Aber keine Sorge, wenn diesmal nichts für euch dabei war (wovon ich bei der Anzahl der gezeigten Spiele jetzt mal nicht ausgehe), dann sehen wir uns halt nächste Woche mit neuen Veröffentlichungen wieder.

Titelbild: 2024 © Riot Games | 2024 © Fabloo Games

