Während der Übertragung der Overwatch League 2023 Grand Finals sprachen Jared Neuss, Executive Producer von Overwatch 2, und Aaron Keller, Game Director, über die nächste Karte des Spiels, die in wenigen Wochen erscheinen wird. Die neue Kontrollkarte Samoa bietet abwechslungsreiche Brennpunkte am Strand, in der Innenstadt und auf einem Vulkan, um welche die Spieler:innen auf der tropischen Insel kämpfen werden. Samoa wird in der 7. Saison von Overwatch 2 eingeführt, die am 10. Oktober beginnt.

Quelle: Activision Blizzard via Pressemeldung