Gewinnspiel – Wir verlosen insgesamt 10x Schlag den Star: Das 3. Spiel (Nintendo Switch, PlayStation 4, PC) von BitComposer

Die Fans der beliebten TV-Show “Schlag den Star” dürfen sich auf ein neues Spielerlebnis freuen: bitComposer Interactive gibt stolz die Ankündigung von “SCHLAG DEN STAR – DAS 3. SPIEL” für PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch sowie PC und Xbox bekannt. Das Spiel verspricht noch mehr Spaß, Spannung und herausfordernde Spiele für alle Fans des Formats.

Wie bereits bei den vorherigen Spielen der Reihe wird die astragon Entertainment GmbH den Vertrieb von “SCHLAG DEN STAR – DAS 3. SPIEL” übernehmen. Das Unternehmen hat sich als Experte für unterhaltsame und qualitativ hochwertige Spiele etabliert und freut sich darauf, die Fans mit diesem neuen Titel zu begeistern.

“SCHLAG DEN STAR – DAS 3. SPIEL” markiert das achte Projekt, das bitComposer Interactive gemeinsam mit der Brainpool TV GmbH bzw. ihrer Vermarktungsagentur Banijay Live Artist & Brand GmbH umsetzt. Die langjährige Partnerschaft hat bereits zu vielen erfolgreichen Spielen geführt und wird nun mit diesem neuen Titel fortgesetzt. Das Team ist hochmotiviert und arbeitet daran, das Spiel zu einem weiteren Highlight für alle “Schlag den Star”-Fans zu machen.

Mit 24 brandneuen Spielen, sowie dem beliebten “Blamieren oder Kassieren” bietet „SCHLAG DEN STAR – DAS 3. SPIEL“ eine Vielzahl unterschiedlichster Herausforderungen. Somit ist es das bislang umfangreichste Spiel der gesamten Reihe. Die Spieler werden ihre Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen und sich in packenden Wettkämpfen messen können.

© 2023 BitComposer Interactive / Releasedatum: Am 28. September 2023 für PC & Nintendo Switch

– Im Oktober 2023 für PlayStation 4 & 5 sowie Xbox One & Series –

Was gibt es zu gewinnen?

Werde zum schwarzen Schaf Wir verlosen zusammen BitComposer insgesamt zehn Exemplare des neuen Schlag den Star: Das 3. Spiel für euch. Gewinner:in 01-03: je 1x Schlag den Star: Das 3. Spiel (Nintendo Switch) Gewinner:in 04-06: je 1x Schlag den Star: Das 3. Spiel (PC) Gewinner:in 07-10: je 1x Schlag den Star: Das 3. Spiel (PlayStation 4) Schlag den Star - Das 3. Spiel [Switch] „Schlag den Star“ ist in der dritten Auflage zurück. Das Spiel verspricht noch mehr Spaß, Spannung und herausfordernde Spiele für alle Fans des Formats.

25 brandneue Spiele, inklusive dem beliebten "Blamieren oder Kassieren"

Online-Multiplayer-Modus

Stelle dir eine individuelle Show aus allen Spielen zusammen

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Im Wettkampf mit den Stars Welche Star-Duelle wünschst Du Dir für einer der nächsten Schlag den Star-Folgen?

Die Teilnahmebedingungen

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 22. Oktober 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an BitComposer Interactive für die Bereitstellung der Preise.