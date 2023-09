Vorschau: Schlag den Star: Das 3. Spiel – Sinnvolle Neuerungen und alte Features kommen zusammen (gamescom 2023)

Es ist endlich wieder soweit und mit Schlag den Star: Das 3. Spiel erscheint in diesem Herbst ein Nachfolger der erfolgreichen TV-Show von ProSieben. Bis 2012 werkelte Publisher bitComposer Interactive noch an den Schlag den Raab-Spielen, bis einst die Nachfolger zu Schlag den Star auf den neueren Konsolen erschien. Nach zwei Jahren Pause folgt nun ab Ende September das mittlerweile dritte Spiel zur Show mit einigen Neuerungen. Wir durften auf der gamescom 2023 erstmals selbst den Controller in die Hand nehmen und verraten euch, wie sich die Entwicklungszeit auf das fast fertige Spiel auswirkte.

Neuerungen im 3. Spiel

Das eigentliche Spielprinzip (egal ob TV-Show oder Videospiel) brauchen wir wohl kaum noch erklären: In der original nachgestellten Show Schlag den Star gilt es, als erste Person mehr als 60 Punkte (also mindestens 61) zu erreichen. Insgesamt stehen 15 Spiele bereit, wobei die jeweils aufsteigende Nummer des Spiels dabei der Anzahl der zu gewinnenden Punkte entspricht. Entsprechend gibt es bei Gewinn von Spiel eins einen Punkt, bei Spiel zwei zwei Punkte usw.. Sollten nach insgesamt 15 Spielen beide Personen jeweils genau 60 Punkte erhalten haben, gibt es ein Stechen, welches dann die Show entscheidet.

Soweit so gut, denn dieses Prinzip bietet sich natürlich sehr gut für eine Videospielumsetzung an. Im dritten Spiel von Schlag den Star sind insgesamt 24 brandneue Minispiele vorhanden. Einzig Blamieren oder Kassieren darf als Nummer 25 natürlich nicht fehlen. Natürlich wurde hierbei wieder stark darauf geachtet, dass alle Minispiele gerecht in 12 Quiz- und 13 Actiongames verteilt wurden.

So bedarf es an etwas Fingerspitzengefühl für Spiele wie „Höher Werfen“ oder „Zick-Zack“, sowie ein gutes Timing bei „Speed Darts“. Bei den Quiz-Spielen muss u.a. eine Menge Wissen über Filme für die “Filmzitate” mitgebracht werden. Insgesamt wurde wieder stark darauf geachtet, dass alle Spiele ebenfalls Teil der Show waren oder sind.

Wer Lust hat, kann in Runde 3 nun auch seine individuelle Show gestalten und nach den eigenen Regeln vorm Fernseher den Star schlagen. Dabei kann neben den Spielen auch die Länge der Show bestimmt werden. Eine nette Idee, die sicherlich für so manchen Partyabend mit Freunden eine nette Dreingabe bietet.

Gameplay mit Bewegungssteuerung gibt es nur auf der Switch

Ebenfalls brandneu dabei ist der Online-Multiplayer-Modus. So kann erstmals in der Spiele-Reihe online gegen andere Schlag den Star-Fans oder Freunde angetreten werden. Dieser Modus stand uns während der gamescom leider noch nicht zur Verfügung. Hier bleibt es spannend, ob und wie viele Leute diesen Modus wirklich aktiv nutzen. Ob es Crossplay geben wird, konnte man uns auf der Messe ebenfalls noch nicht beantworten. Ganz ehrliche Meinung: Dies ist eine total coole und nette Idee. Aber wir gehen nicht davon aus, dass der Online-Multiplayer von Schlag den Star: Das 3. Spiel wirklich jemals aktiv gespielt wird.

Die Nintendo Switch-Version wird als einzige Version die Möglichkeit bieten, Bewegungssteuerung in Actionspielen einzusetzen. Daher solltet auch ihr eher zu dieser Version greifen. Denn während unseres Anspielens haben wir die PC-Version mit einem Xbox-Controller gespielt. Die Trigger sind ziemlich ungenau gewesen, sodass auch bei der leichtesten Verzögerung der jeweilige Versuch, einen Ball zu werfen, kläglich scheiterte oder ins Aus ging. Man versicherte uns allerdings, dass es sich beim gamescom-Build noch um eine Testversion aus Juli handelte. Bis zum Release sollen Bugs und viele Kleinigkeiten noch behoben werden. Wir warten mal ab.

Ebenfalls sehr schade und schon seit dem ersten Schlag den Star-Spiel ein großer Minuspunkt: Es gibt keine Stars. Denn die Charaktere wählen wir aus total random designten Figuren aus. Hätte man hier nicht wenigstens aus bekannten TV-Gesichtern, die teilweise schon mehrfach in der TV-Show angetreten sind, einige nachstellen und integrieren können? Bei Schlag den Raab hat dies doch auch super funktioniert?

Schlag den Star: Das 3. Spiel soll ab dem 28.09.2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox und Nintendo Switch erscheinen.