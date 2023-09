Vorschau: Forgive me Father 2 – Handgezeichneter Cthulhu-Shooter (gamescom 2023)

Wenn unheilvolle dunkle Tentakel Wesen gibt es nur eine Sache, die uns retten kann. Gott! Und eine Schrotflinte. Forgive me Father 2 macht da weiter wo der Vorgänger aufgehört hat, ich durfte den Entwicklern beim knackigen Ego-Shooter spielen über die Schulter gucken und in die von H.P. Lovecraft inspirierte Welt eintauchen…

Ein irrer Pastor

Die Stimmen der älteren Wesen haben unseren armen Pastor und Protagonisten wahnsinnig gemacht und in die Klapse gebracht. Das soll ihn aber nicht davon abhalten in brutalster Manier mit cthuluesken Monstern den Boden zu wischen und ordentlich Headshots zu verteilen. Forgive me Father 2 ist ein handgezeichneter Ego-Shooter à la Doom, der sich aber selbst als modernes Spiel versteht. Im Gegensatz zum ersten Teil, wo dir jeder Gegner immer zugewandt ist, wie die Mona Lisa, kannst du hier Gegner auch aus anderen Winkeln erwischen und ihnen fies in den Hinterkopf schießen. Mit der Zeit setzen dir die kranken Geschöpfe denen du begegnest auch ordentlich zu und erhöhen deinen Wahnsinnsmarker. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, kommt dir das bei Forgive me Father 2 aber zugute. Mit aufgeladenem Wahnsinnsmarker kannst du nämlich verschiedene Ultimate Fähigkeiten nutzen und so z.B Gegner in der Zeit festfrieren. Nach und nach schaltest du Waffen, neue Ultimate und zusätzliche Wahnsinnsbalken frei.

Der Charme des Wahnsinns

H.P. Lovecraft erfreut sich immer noch großer Beliebtheit und inspirierte immer noch viele Geschichtenerzähler mit seinem ganz speziellen Version des Horrors. In Forgive me Father 2 kommt zu dem H.P. Lovecraft Charme auch noch eine wundervoll handgezeichnete düstere Grafik. Man kann Screenshots aneinander reihen und damit Comic-Panels bauen, es ist einfach schrecklich schön. Dazu gesellt sich ein deftiger Metal-Soundtrack der sicherlich auch dem Doom Slayer gut gefallen hätte. Selbst spielen durfte ich zwar leider nicht, aber da sogar der erfahrene Entwickler mit dutzenden Stunden Spielzeit im Game ins Schwitzen gekommen ist, scheint die Grundschwierigkeit des Spiel relativ hoch zu sein.

