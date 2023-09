Vorschau: Firefighting Simulator – The Squad – Jetzt auch von unterwegs aus spielbar (gamescom 2023)

Simulatoren sind schon was feines. Sind wir mal ehrlich, wer wollte als Kind nicht irgendwann zur Polizei oder zur Feuerwehr. Viele von uns sind dort als Erwachsene dann doch nicht gelandet, aber dafür gibt es ja den Firefighting Simulator – The Squad. Und genau den gibt es jetzt nicht nur für den heimischen PC oder die Konsolen, sondern auch für die Switch.

Die Feuerwehr jetzt auch für unterwegs

Mit dem neuen Release für die Nintendo Switch könnt ihr jetzt auch unterwegs Feuer löschen. Dabei könnt ihr euch entweder zu viert über den Online Multiplayer ins Getümmel stürzen, oder alleine mit drei Computerkollegen. Diese könnt ihr dann selbst befehligen, sodass sie euch aktiv beim Löschen, oder auch beim Retten helfen. Ihr könnt eure Truppe als gesamte Einheit steuern, oder jeden einzeln auswählen und unterschiedliche Befehle geben. Und natürlich könnt ihr sämtliche Hilfestellungen individuell ein- oder ausschalten, um den für euch richtigen Schwierigkeitsgrad zu finden. Das kann im ersten Moment ein wenig überfordernd sein, zumindest wenn man wie wir als blutige Anfänger direkt eine fortgeschrittene Mission spielt. Mit ein wenig Übung habt ihr euer Squad aber schnell im Griff und könnt eure KI-gesteuerten Kollegen in den Kampf gegen die Flammen schicken, während ihr selbst euch um die Rettung von Verletzten kümmert. Und wenn ihr euch trotzdem in euren Einsätzen nicht ganz sicher fühlt, könnt ihr in den Tutorials jedes Feature in Ruhe trainieren. Wir haben uns nur an den ganz einfachen Tipps und Tricks versucht, wie Fenster und Türen öffnen. Es gibt aber auch ausführliche Lektionen für alle anderen Eingangsmöglichkeiten, Werkzeuge, Ausrüstung am Fahrzeug bis hin zu verschiedenen Brandherden wie elektrische oder Fettbrände. Ihr werdet also für jedes erdenkliche Szenario ausreichend vorbereitet.

FIrefighting Simulator – The Squad erscheint am 28. September 2023 für die Nintendo Switch.

Firefighting Simulator - The Squad [Switch] Werde im Firefighting Simulator – The Squad zu einem Feuerwehr-Mitglied in einer US-Großstadt und bekämpfe gefährliche Brände gemeinsam mit deinen Freunden im Koop-Mehrspieler-Modus oder im Einzelspieler-Modus.

Mehrspieler-Koop-Modus, in dem du mit bis zu 3 Freunden spielen und in jede Rolle schlüpfen kannst, die dir zusagt. Weise deinem Team Aufträge zu oder tritt selbst in Aktion

Einzelspieler-Modus, in dem du zum Anführer eines erfahrenen Feuerwehrtrupps werden kannst. Leite deinen Trupp in euren Aufträgen zum Erfolg und lösche so viele Brände wie möglich.

Fünf lizenzierte Feuerwehrfahrzeuge von Rosenbauer America wie der TP3 Pumper oder die Hydraulikplattform T-Rex.

Eine detaillierte, 60 km² große US-Stadt mit verschiedenen Stadtteilen wie einem Industriegebiet, Vororten und dem Stadtzentrum.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.