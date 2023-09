Vorschau: Bus Simulator 21 Next Stop – School Bus Extension im Check (gamescom 2023)

Die gamescom 2023 ist vorbei und wir haben so einiges zu berichten. Wie jedes Jahr bietet uns astragon Entertainment als Publisher einen neuen Einblick in den Bus Simulator. Man kann schon sagen, dass es immer etwas Neues zu sehen gibt und mit Bus Simulator 21 Next Stop School Bus Extension ist ein Schlag mehr an Verantwortung dazu gekommen und die sieht ziemlich gut aus.

Viel zu tun, alles nach Vorschrift!

Im Bus Simulator 21, der uns bereits seit der gamescom 2020 begleitet, hat sich einiges getan. Erstmals durften wir uns selbst vor den Monitor setzen und das für einen quietschgelben Schulbus. In der School Bus Erweiterung ist es nun unter anderem unsere Aufgabe, Kinder an ihren Haltestellen aufzulesen und sie sicher zu ihrer Schule zu bringen. Dabei muss die Straßenverkehrsordnung eingehalten und ganz besonders auf Sicherheit geachtet werden. Nach dem Halt an einer Haltestelle also erstmal das Stoppschild raus, die Sicherungsstange und dann erst die Türen öffnen. Sind alle eingestiegen, alle Vorkehrungen wieder zurücksetzen und nach links blinken, um den hinter einem stehenden Fahrzeugen das Signal zur Weiterfahrt zu geben.

Ein bisschen auf die Uhrzeit sollte man auch achten. Hat man die Kids erst abgeliefert, entscheidet ein 5-Sterne System, wie gut man tatsächlich in dem war, was da vorgefallen ist.

Gar nicht so einfach. Endlose Funktionen und die Änderung der Sicht aus der POV Perspektive oder 3rd Person machen eine “einfache” Busfahrt erneut zum Abenteuer!

Ikonische Busse und Open World

Was den Entwicklern sehr am Herzen liegt, ist die Nähe zum Original. Dazu wurden drei besondere Busse ins Repertoire aufgenommen:

Blue Bird Vision : Der ikonische Vision-Schulbus ist ebenfalls 12,27 Meter lang, verfügt über 2 Achsen, eine Tür und einen Benzin-Motor und bietet Platz für 83 Passagiere

: Der ikonische Vision-Schulbus ist ebenfalls 12,27 Meter lang, verfügt über 2 Achsen, eine Tür und einen Benzin-Motor und bietet Platz für 83 Passagiere Blue Bird All American RE : Dieser 12,27 Meter lange und mit einem Heckmotor, 2 Achsen und einer Tür ausgestattete Schulbus bietet Platz für 84 Passagiere

: Dieser 12,27 Meter lange und mit einem Heckmotor, 2 Achsen und einer Tür ausgestattete Schulbus bietet Platz für 84 Passagiere Blue Bird All American FE: Ein 12,27 Meter langer, mit Frontmotor, 2 Achsen und einer Tür ausgestatteter Schulbus, der Platz für 89 Passagiere bietet

So kann man also neben den generellen Fahrten, Ticketkontrollen und Mitfahrten nun auch diese bekannten Fahrzeuge wählen und sie auf der Straße in Aktion erleben. Man kann sich aber auch mal außerhalb des Busses umsehen und die Gegend erkunden. Steht dabei der Bus zu lange herum, wird er von einem NPC geholt und in die Busstation gefahren. Zum Glück ist es uns dann auch jederzeit möglich, bei einem anderen Bus als Mitfahrer einzusteigen, bis es an der Zeit wird, die Kinder wieder von der Schule abzuholen.

Erscheinen wird der DLC am 30.08.2023 auf Steam für 12,99 €, wird aber auch für die anderen

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.