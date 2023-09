Vorschau: Luna Abyss – Ein kryptisches Abenteuer als Gefangene (gamescom 2023)

Luna Abyss bietet euch ein rund 15 Stunden langes Abenteuer in einem künstlichen Mond. Dabei steigt ihr einsam immer tiefer herab und müsst euch durch Gegner schießen und kleine Rätsel lösen. Auf der gamescom 2023 konnten wir eine Demo anspielen und verraten euch, für wen sich das neue Spiel der Entwickler von Bonsai Collective lohnt.

Verurteilt zur Erkundung

In Luna Abyss spielt ihr Fawkes, die sich aufgrund euch unbekannter Straftaten im Gefägnis befindet. Fawkes wurde dazu verdonnert herauszufinden, was mit der Kolonie auf dem künstlichen Mond Luna geschehen ist, zu dem vor einiger Zeit jeglicher Kontakt abbrach. Damit soll Fawkes ihre Haftzeit verringern können, es wirkt aber so als hätte sie keine Wahl. Dabei steuert ihr Fawkes nicht selber, sondern eine Art Androide, den in der Geschichte wiederum sie steuert. Fawkes selber sieht man erstmal nicht. Begleitet werdet ihr von der Stimme eurer Wärterin, der KI Aylin, die mit ihren frechen Sprüchen an GLaDOS aus Portal erinnert.

Im Mond selber stoßt ihr ziemlich schnell auf Ruinen. Es scheint also, als sei die Kolonie schon vor längerer Zeit untergangen. Außerdem findet ihr zu hauf zerstörte Androiden, die so aussehen wie den, den ihr selbst steuert. Immerhin gibt es so einen logischen Grund, warum ihr als Android auch einfach sterben könnt, Fawkes wird einfach mit dem nächsten wieder losgeschickt. In den Ruinen lauern auch einige Gefahren, denen ihr euch stellen müsst um weiterzukommen. Während euch auch ein paar Sprung- und Räteslaufgaben aufhalten, sind die komischen humanoiden Gegner mit ihren roten Laserkugeln mindestens genau so hinderlich.

Luna Abyss will euch genügend Shooter Elemente für ein spannendes Gameplay bieten, legt jedoch auch großen Wert auf eine gute Story. Das was wir bereits hören konnten ist gut synchronisiert und macht Lust auf mehr. Überall liegen Datenschnipsel rum und geben ein wenig mehr Informationen über die Welt preis. Doch auch nach der Demo wissen wir eigentlich so gut wie nichts über die Welt, in der sich Fawkes befindet. Hier bleibt abzuwarten, ob unsere Neugier im fertigen Spiel gestillt wird. Zumindest wurde sie aber geweckt.

Durch einen Sturm von Laserkugeln

Um der zuvor erwähnten Feinde Herr zu werden, kann Fawkes verschiedene Waffen einsetzen. Zunächst schießt sie mit einer Art Sturmgewehr um sich. Sobald Gegner und Türen mit Schutzschilden auf den Plan treten, muss aber das Impulsgewehr erstmal den Schild ausschalten. In den Kämpfen wechselt ihr also je nach Bedarf die Waffe, was sich dank Waffenrad auch einfach gestaltet. Im fertigen Spiel sollt ihr auch noch mehr Waffen und Werkzeuge einsetzen können, als die zwei Schusswaffen. So sieht man auf der Steamseite etwa, wie Fawkes selbst blaue Plattformen erschafft, um einen Abgrund zu überqueren.

Die Gegner greifen euch ihrerseits mit ganzen Kaskaden von rot leuchtenden Kugeln an. Diese tun ziemlich weh und können euren Androiden nach ein paar Treffern ausschalten. Dann müsst ihr erneut vom letzten Checkpoint starten. Je nach Gegner wird unterschiedlich viel und auch in jeweils anderen Mustern geschossen. Ihr müsst also die Schüsse teilweise vorausahnen um gut ausweichen zu können. Die Entwickler erzählten uns außerdem, dass im fertigen Spiel noch anders farbige Kugeln geschossen werden, die nicht nur bei Kontakt Schaden verursachen, sondern noch andere Effekte haben. Hier müssen wir das fertige Spiel abwarten.

Falls ihr nun auf den Geschmack gekommen seid, könnt ihr auch selbst einmal in Luna Abyss reinspielen. Einen kleinen Ausschnitt findet ihr als Demo bei Steam.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Daccormax Bürostuhl Ergonomisch, Schreibtischstuhl mit Verstellbarer Kopfstütze, Armlehnen, Lendenwirbelstütze, Drehstuhl Wippfunktion, Chefsessel aus Mesh,Rückenschonend, Bürostuhl 150kg 【Ergonomischer Bürostuhl】 Die S-förmige Rückenlehne und drehbare Kopfstütze(11cm, 120°Drehen) von Schreibtischstuhl bieten eine hervorragende Unterstützung für Lende und Nacken. Das verbreiterte Design der Rückenlehne passt sich vollständig dem Rücken an und stützt Ihre Schulterwirbel fest. Die Verwendung von Drehstuhl beugt Rückenschmerzen effektiv vor, indem er die natürliche Krümmung der Wirbelsäule beibehalten und Ihre Sitzhaltung korrigiert.

【Was ist Einstellbar】Mit der Wippfunktion können Sie sich gut auf diesem Bürostuhl momentan entspannen und dann weiter arbeiten. Sie können die Kopfstütze, Lordosenstütze(6cm), Armlehne(10cm) und höhe (10 cm) nach Ihren Wünschen einstellen, um eine möglichst perfekte Sitzposition einzunehmen. Der Tag ist vorbei! Platzsparen, indem Sie die Sitzhöhe und die Armlehnen absenken, um Computerstuhl unter Ihren Schreibtisch zu schieben.

【Hochwertige Materialien】 Das Sitzkissen von Bürostuhl ergonomisch besteht aus hochwertigem Schwamm. Es ist mäßig weich und hart und bietet ein angenehmes Sitzgefühl. Die Rückenlehne wird vom speziellen hochelastischen Nylonnetz hergestellt, das atmungsaktiv und stark ist. Dank der leisen Rollen lässt sich der Stuhl leichtgängig bewegen und schützen den Boden vor Kratzern. All diese Details machen diesen Chefsessel bürostuhl noch langlebiger.

【Sicher und Stabil】Die Gasdruckfeder von Ergonomic Office Chair hat die BIFMA- und SGS-Zertifizierung und einen statischen Drucktest von 1136 kg bestanden, bieten große Haltbarkeit und Stabilität. Unserer Daccormax Netzstuhl ist mit bis zu 150 kg belastbar. Er ist sehr sicher, wenn Sie konzentriert arbeiten, lernen oder Computerspiele spielen.

【Montage und Service】 Dieser Bürostuhl ist einfach zu installieren, mit integrierter Anleitung, erfordert Werkzeuge wie Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten) und sämtliches Zubehör. Wir bieten 2 Jahren Produktgarantie. Sie können es also kaufen und es getrost benutzen. Wenn es irgendwelche Probleme mit dem Bürostuhl gibt, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Statten Sie also Ihr Arbeitszimmer oder Büro mit diesem Bürostuhl aus.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.