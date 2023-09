Vorschau: Serum – Ein neuer Schritt im Survival-Genre? (gamescom 2023)

Stellt euch vor, ihr seid auf einer einsamen Insel gefangen und an eurem Arm befindet sich eine Art Uhr mit einem Timer. Läuft dieser ab, sterbt ihr. Dies ist die Prämisse im Survival-Mystery-Spiel Serum. Hier wurde versucht, mehrere Spielegenres miteinander zu vermengen und gepaart mit einer spannenden Geschichte ein intensives Spielerlebnis zu bieten. Ob das gelungen ist haben wir auf der gamescom 2023 mal versucht herauszufinden.

Das Serum ist ein Fluch, aber auch ein Segen

Ihr spielt als ein menschliches Forschungsobjekt, der von einem Pharmakonzern mit einem Timer ausgestattet wurde, doch wie in der Einleitung bereits erwähnt droht der Tod, sollte dieser auf Null fallen. Ihn verlängern können wir nur mit dem Serum, welches dem Spiel seinen Namen verleiht. Dieses können wir auf unterschiedliche Weisen fördern, entweder aus Pflanzen, besiegten Monstern oder durch verrückte Experimente. Dabei ist diese Chemikalie, die wohl einst zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden sollte und nur auf dieser mysteriösen Insel zu finden ist, ein zweischneidiges Schwert. Denn während es euch mächtige Fähigkeiten verleihen kann, gibt es auch meist unbekannte Nebenwirkungen. Also sollte man vielleicht sich doch das Serum nicht selbst injizieren, sondern stattdessen seine Waffen damit verbessern? Die Entscheidung liegt dabei bei euch.

Eine offene Welt mit einem dunklen Geheimnis

Serum ist ein Open World-Crafting-Survival-Spiel, aber kein Shooter. Die einzige Schusswaffe im Spiel sind Pfeil und Bogen, ansonsten werdet ihr nur Nahkampfwaffen finden oder herstellen. Auch Basisbau, wie esi ihn in vielen Survivalspielen gibt, sucht man hier vergebens. Stattdessen erkundet ihr die Insel und ihre Biome, in denen überall unterschiedliche Gefahren lauern. Eine geheimnisvolle Figur namens Richard begleitet euch dabei über Funk und gibt euch hier und da Nebenaufgaben, die ihr alle auf unterschiedliche Arten lösen könnt. Was Richards Agenda ist, das gilt es ebenfalls herauszufinden. Ebenso was es mit der unheimlichen Forschungsstation und den ganzen mutierten Monstern auf der Insel auf sich hat.

Ein Echtzeittimer, den man im Blick halten sollte

Der Timer an eurem Arm ist wie gesagt der sogenannte MacGuffin, welcher die Story vorantreibt. Die Zeit rast, und zwar in Echtzeit. Soll heißen ihr müsst immer im Blick halten, dass ihr genug Serum parat habt, um den Timer aufzustocken. Eine ganz besondere Art von Stress soll dabei erzeugt werden. In aller Ruhe Pflanzen sammeln und entspannen ist hier also nicht angesagt, die Zeit tickt. Ob sich das negativ auf das Spielgefühl auswirken wird, da man immer unter einem gewissen Druck spielt und vom Spiel quasi gezwungen wird, in Eile zu erkunden, wird sich zeigen. Im ersten Quartal 2024 soll das Spiel in den Early Access starten und dann kann man ja vielleicht abschätzen, ob die tickende Zeit im Nacken den Spielspaß mindert oder eine Bereicherung für das spannende Setting ist.

