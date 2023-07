Nickelodeon All-Star Brawl 2 – Smash Bros.-Klon mit Cartoonfiguren geht in die zweite Runde

Im Oktober 2021 erschien der erste Teil, nun kommt bereits Nickelodeon All-Star Brawl 2. Das arcadige Kampfspiel ist sehr offensichtlich von der Super Smash Bros.-Reihe inspiriert worden, nur kämpfen statt Videospielfiguren Charaktere aus bekannten Nickelodeon-Serien gegeneinander. Teil 2 soll dabei noch um einiges größer werden als der Vorgänger.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 bietet endlich mehr Inhalte und neue Charaktere

Einer der größten Kritikpunkte in unserem Test zum ersten Teil war, dass inhaltlich echt wenig geboten wurde. Alles in allem war es ein recht solider Brawler, der diverse Makel aufwies wie zum Beispiel fehlende Lizenzen und schwerfälliges Gameplay. Teil 2 hat nun die Chance, diese Fehler zu beheben. Und zumindest ein Aspekt wird im Trailer direkt angesprochen.

Und zwar geht es um den geringen Spielumfang. Während man im ersten Teil lediglich ein paar Kämpfe auf einigen wenigen Maps ausfechten konnte, gibt es in Nickelodeon All-Star Brawl 2 nun eine Kampagne, in der die verschiedenen Cartoonfiguren durch Wurmlöcher schlüpfen und aufeinander treffen. Dies erinnert ein wenig an den Subraum-Emissär aus Super Smash Bros. Brawl, man darf gespannt sein, ob der Spielspaß hier auf einem ähnlichen Niveau angesiedelt ist.

Dann stellt der Trailer auch noch zwei neue Kämpfer vor. In allerbester Meme-Manier wird Thaddäus aus Spongebob enthüllt, während er durch seine Jalousien das Kampfgeschehen beobachtet. Außerdem tritt auch noch Jimmy Newtron auf den Plan, den sich viele bereits im ersten Teil gewünscht hatten.

Das Spiel kann bereits vorbestellt werden, wann es erscheint ist allerdings noch unklar.

