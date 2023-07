Dead by Daylight – Neuer Foliant und Nicolas Cage!

Gerade erst ist das 7. Jubilläum von Dead by Daylight vorbei und schon steht die nächste Besonderheit im Spiel an. Ihr könnt euch nicht nur über Herausforderungen und Belohnungen aus einem neuen Folianten freuen, es gibt außerdem einen neuen Survivor: Den Schauspieler Nicolas Cage!

Überlebt und Sterbt als Nicolas Cage

Ein richtiger Promi in Dead by Daylight? Ihr habt richtig gelesen. Nicolas Cage gibt nicht nur sein Gesicht für einen Charakter her, sondern er als richtige Person und Filmstar wird ins Dead by Daylight Universum integriert. Für euch bedeutet das, dass ihr einen neuen Survivor mit drei neuen Perks im Shop für 500 Aurazellen erwerben könnt. Seine Perks helfen euch dabei den Killer zu sehen und euch verletzt besser vor ihm zu verstecken.

Neben Nicolas Cage, der natürlich mit eigenen Outfits ins Spiel kommt, gibt es aber auch noch Outfits für Killer und andere Survivor. Schaut die Tage also einmal im Shop vorbei um neue Mode für eure Lieblinge zu entdecken. Außerdem solltet ihr nicht vergessen die neuen Herausforderungen auszuwählen, mit denen ihr ebenfalls ein paar Outfits absahnen könnt.

Quelle: Behaviour Interactive via Pressemitteilung