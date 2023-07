Insomniac Games – Studio bestätigt Entwicklung eines dritten AAA-Spiels

Insomniac Games steuert derzeit auf den großen Release von Spider-Man 2 im September zu. Doch das ist nicht der einzige Titel in Entwicklung. Wie wir bereits wissen, arbeitet man ja parallel noch an Wolverine. Doch wie das Studio nun verriet, gibt es noch ein drittes Projekt.

Gleich drei AAA Spiele von Insomniac Games

Nicht nur eins, auch nicht zwei, sondern gleich drei AAA Games werden bei Insomniac entwickelt. Dies erfuhren wir nun im Rahmen eines Video Calls. Dieses Online-Seminar der Full Sail University wurde zwar schon letztes Jahr abgehalten, doch der Clip landete erst jetzt im Netz. Darin verrät Erin Eberhardt, dass sie an einem dritten großen Projekt beim Studio arbeitet. Als Project Director wirke sie dabei an einem weiteren AAA Game. Sie betonte, dass es unangekündigt sei. Wolverine, als auch Spider-Man 2, waren jedoch zu jenem Zeitpunkt bereits keine Unbekannten mehr.

Demnach muss es sich um ein drittes Projekt handeln. Es könnte sich dabei um einen Multiplayer-Titel handeln. Nicht nur weil Service-Games der generellen Marschrichtung von Sony entsprechen, sondern auch, weil das Studio bereits seit einiger Zeit konkret für den Bereich sucht. Zum anderen könnte es sich auch im Sunset Overdrive 2 handeln. Insomniac hält die Rechte an der Marke, Microsoft nur die an dem bisher veröffentlichten Spiel. Ein Nachfolger könnte somit ohne weiteres für die Playstation-Sparte erscheinen. Wir dürfen also gespannt sein, was ihr in Zukunft angekündigt wird.

Quelle: Dream Walker via Twitter