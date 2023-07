Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 30.2023

Ganz so voll wie beim letzten mal ist die Releasevorschau in dieser Woche zwar nicht, aber trotzdem haben wir einen guten Batzen Spiele für euch parat. Der Juli verabschiedet sich hauptsächlich mit Indie-Spielen und einem heiß erwarteten großen Titel.

Die Releasevorschau sagt bye bye Juli

Offroad Mechanic Simulator (PC) – 24. Juli

Motzt euer Offroad-Fahrzeug auf und brettert damit durch unwegsames Gelände.

Space Cats Tactics (PC) – 24. Juli

Ein taktisches Weltraum-Strategiespiel mit Katzen in fetten Mech-Anzügen und Raumschiffen.

Time Bandit – Part 1: Appendages of the Machine (PC) – 24. Juli

Ein Adventure mit Schieberätseln, Schleicheinlagen und einer düsteren Hintergrundgeschichte einer Baufirma.

Mr. Run and Jump (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 25. Juli

Viel deutlicher kann der Name eines Spiels kaum verraten, worum es im Spiel selbst geht. Grafisch holt sich dieses Jump’n’Run Inspiration von alten Atari-Titeln.

Remnant II (PC, PS5, XSX) – 25. Juli

Die lang ersehnte Fortsetzung des düsteren Koop-Shooters.

Supreme Ruler 2030 (PC) – 25. Juli

In dieser Simulation führt ihr als Regierung euer Land an die Spitze, in dem ihr Diplomatie, Spionage und Ressourcen-Management verwaltet.

Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains (PC) – 25. Juli

Eines der beliebtesten rundenbasierten Rollenspiele aus dem chinesischen Raum findet nun auch den Weg zu uns in den Westen.

Delivery INC (PC) – 27. Juli

Ihr müsst euer eigenes Lieferunternehmen verwalten, indem ihr eure Fahrer*innen verwaltet, ihnen Routen zuweist und eure Kund*innen zufrieden stellt.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 27. Juli

Ein neuer Teil der legendären Double Dragon-Reihe, diesmal mit Roguelike-Elementen.

Koa and the Five Pirates of Mara (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 27. Juli

Eine kunterbunte Mischung aus 3D-Jump’n’Run und Action-Adventure.

Let’s School (PC) – 27. Juli

Ihr werdet Schulleiter*in und müsst eure eigene Schule verwalten und instand halten.

Lunacy: Saint Rhodes (PC) – 27. Juli

Eine Mischung aus Survival-Horror und Puzzle-Spiel.

PixelJunk Scrappers Deluxe (PC, PS4, PS5, Switch) – 27. Juli

Ein spaßiger Arcada-Brawler, in welchem ihr die Überreste der Roboter, die ihr verprügelt, schön brav aufsammelt und in euren Müllwagen räumt.

Puzzles for Clef (PC, Switch) – 27. Juli

Ein ruhiger 2D-Platformer mit, wer hätte es beim Namen des Spiels geahnt, einer Menge Puzzles.

Rightfully, Beary Arms (PC) – 27. Juli

“to bear arms” bedeutet im Englischen soviel wie bewaffnet oder zum Kampf bereit sein und dies wird in diesem Bullet Hell-Twinstick Shooter mit Wortwitz genommen, denn euer mit Waffen rumballernder Protagonist ist ein Bär.

The Expanse: A Telltale Series (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 27. Juli

Die beliebte Sci-Fi-Serie bekommt ein eigenes Telltale-Adventure ganz im Stil von Spielen wie The Walking Dead und The Wolf Among Us.

Astro Battlers TD (PC) – 28. Juli

Ein Tower Defense-Spiel (daher auch das TD im Spieletitel), bei dem ihr Wellen von angreifenden Aliens abwehren müsst.

Disney Illusion Island (Switch) – 28. Juli

Ein Metroidvania von Disney mit Mickey, Minnie, Donald und Goofy in den Hauptrollen.

Super Sean 008: Xelar’s Revenge (PC, Switch) – 28. Juli

Ein kleines 2D-Action-Adventure mit Platforming-Elementen.

Und damit haben wir den Juli bis auf einen Tag komplett mit der Releasevorschau abgearbeitet. Nächste Woche startet die Releasevorschau dann in den August und bis dahin hoffe ich, ihr findet das für euch passende Spiel in dieser doch großen Auswahl.

