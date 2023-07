Yu-Gi-Oh! – Das Trading Card Game ist mit vielen Neuerungen auf der gamescom 2023

Konami gab kürzlich bekannt, dass das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG) auf der gamescom 2023 wieder mit dabei sein wird. Während der gesamten Veranstaltung können Fans den Stand des Yu-Gi-Oh! TCG in Halle 5.2 besuchen. Dieser bietet sowohl erfahrenen Spielern als auch Neueinsteigern Möglichkeiten, sich miteinander zu duellieren. Diesen zeigt das Team vor Ort das Sammelkartenspiel, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand. Zudem gibt es auch für Veteranen einiges Neues zu entdecken.

Viele Events und neue Spielmodi für das Yu-Gi-Oh TCG

Am Standshop vor Ort können Anwesende ihre Sammlungen mit den neuesten Produkten rund um das Yu-Gi-Oh TCG erweitern und an Turnieren teilnehmen, um besondere Preise zu gewinnen. In der Fotobox können die Besucher Teil der ikonischen Dunkler MagierKarte werden.

Während der gamescom 2023 finden am Yu-Gi-Oh! TCG Stand viele weitere spezielle Events statt:

Rescue the Rabbit! – Ein neues Turnierformat, das erstmals in diesem Jahr auf den German National Championships angeboten wurde. Die Teilnehmer treten gegen ausgesuchte Duellanten an, welche die angehenden Retter vor eine Herausforderung stellen. Nur wer alle drei Gegner besiegt, erhält die Chance bei einer Verlosung eine beliebtes Rescue Rabbit-Plüschtier zu gewinnen.

– Ein neues Turnierformat, das erstmals in diesem Jahr auf den German National Championships angeboten wurde. Die Teilnehmer treten gegen ausgesuchte Duellanten an, welche die angehenden Retter vor eine Herausforderung stellen. Nur wer alle drei Gegner besiegt, erhält die Chance bei einer Verlosung eine beliebtes Rescue Rabbit-Plüschtier zu gewinnen. 2 vs. 2 Tag-Duell – Dieser Modus wird erstmals offiziell auf einer öffentlichen Messe angeboten. Die Anwesenden nehmen als Zweierteam teil und duellieren sich mit anderen Duos.

Dieser Modus wird erstmals offiziell auf einer öffentlichen Messe angeboten. Die Anwesenden nehmen als Zweierteam teil und duellieren sich mit anderen Duos. Weitere Turniere – Vom 24. bis 27. August können Duellanten am Stand an weiteren Turnierveranstaltungen teilnehmen. Dazu gehören Duel the Master, King of the Hill und Game Mat Challenge-Turniere für 8 Spieler.

– Vom 24. bis 27. August können Duellanten am Stand an weiteren Turnierveranstaltungen teilnehmen. Dazu gehören Duel the Master, King of the Hill und Game Mat Challenge-Turniere für 8 Spieler. Neue Zwei-Spieler-Spielmatte: Besucher der gamescom haben die Chance, eine Zwei-Spieler-Spielmatte zu erhalten, die auf dem Yu-Gi-Oh! 5D’s Anime basiert. Diese Spielmatte ist nicht im Handel, sondern nur als Zugabe bei Käufen am Yu-Gi-Oh! TGC Stand erhältlich.

Jetzt kehrt die Legende zurück, um alle Gegner mit neuen Kräften zu vernichten!

Vorhang auf für den Himmelblauäugigen silbernen Drachen, ein mächtiges neues Synchromonster, das einen gewaltigen Einfluss auf den Spielverlauf haben wird

Nie zuvor wurde ein Structure Deck veröffentlicht, das auf einer so mächtigen Karte basiert. Dieses Deck ist wahrlich nichts für schwache Nerven!

Das Deck enthält 37 Common Karten, 2 Super Rare Karten, 1 Ultra Rare Karte, 1 Regelbuch, 1 Spielunterlage, 1 Duellführer

Quelle: PR