Sony – Hollywoods Streik löst Verschiebungen aus

Die Streiks der Autor*innen und Schauspieler*innen-Gewerkschaften in den USA zwingen die Produktionsstudios zum Umdenken. Bereits viele Projekte, die in Arbeit waren, mussten pausiert werden. Jetzt meldete sich Sony und verkündete Verschiebungen vieler kommender Filme, die noch dieses Jahr hätten erscheinen sollen. Andere Produktionen wurden dabei vorsichtshalber noch weiter in die Zukunft gedrängt.

Miles Morales und Kraven sind nicht die einzigen die Sony vertrösten muss

Vielen Berichten zu Folge war die Meldung, dass Beyond the Spider-Verse verschoben werden musste, keine Überraschung. Schon bevor die Streiks losgingen, sollte es eng werden für einen Release in 2024. Mit den fortlaufenden Uneinigkeit möchte Sony ihre wichtigste Fortsetzung gesichert wissen und rechnet erst mit einer Veröffentlichung in 2025. Viel direkter trifft es Kraven The Hunter. Der erst kürzlich erschienene Trailer brachte eine gewisse Vorfreude für den 06. Oktober 2023 mit, jedoch wird auch diese Veröffentlichung verschoben. Neues Startdatum ist der 30. August 2024. In den USA heißt das Labour Day, ein normalerweise schlechtes Omen für Filme. Die Fortsetzung zu Ghostbusters: Afterlife, die eigentlich an Weihnachten dieses Jahres noch erscheinen sollte, obwohl nur sehr wenig bekannt gemacht wurde, kommt jetzt am 29. März 2024 raus. Was die Situation um Kraven noch seltsamer erscheinen lässt, da dies auch die Reihenfolge der Veröffentlichungen ändert.

Karate Kid Reboot und andere interassante Termine

Sonys geplantes Karate Kid Reboot, je nachdem wie man rechnet, ist das dann das dritte oder vierte, erhält als neuen Termin den 13. Dezember 2024. Neben den Verschiebungen bekamen einige Projekte aber erste Release-Daten. Beispielsweise erscheint Madame Web mit Dakota Johnson am 14. Februar 2024 und Venom 3 kommt sogar schon am 12. Juli 2024. Bad Boys 4 mit Will Smith und Martin Lawrence soll dazwischen geschoben werden und erhielt den 14. Juni 2024 als Starttermin. Zusätzlich soll 2025 noch eine Co-Produktion zwischen Marvel und Sony erscheinen. Da fällt einem eigentlich nur der vierte Spider-Man Teil mit Tom Holland ein, doch bisher wurde nichts bestätigt. Ob Sony diese Termine einhalten kann, bleibt fraglich. Das hängt einerseits von der Streiksituation in Hollywood ab und andererseits wie gut es Sony dieses Mal schafft mit ihren Marken umzugehen.

Quelle: ThePlaylist

Titelbild: © Sony