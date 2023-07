Die Games-Charts in KW 26 – Story of Seasons erntet Bronze

Games-Charts in KW 26: Mit Harvest Moon hat Nintendo vor über 25 Jahren das Farmleben in die Videospielzimmer gebracht. In 2023 lässt das Remake vom Gamecube-Klassiker Story of Seasons: A Wonderful Life Harvest Moon Fans wieder das Dorf- und Bauernleben genießen. Tiere hüten, Gemüse anbauen und die alltäglichen Herausforderungen fernab der Großstadt warten auf euch.

Die Games-Charts in KW 26 – Mehr Farmsimulationen braucht das Land



Doppelt hält besser. Das Remake zu Harvest Moon: A Wonderful Life steigt gleich zweimal in die Charts ein. Die Standard Version gewinnt Bronze und die Limited Edition legt mit einem achten Platz in den Switch-Charts nach. Auch beim PC behauptet sich der ewige Titelverteidiger Landwirtschafts-Simulator 22 wieder und erobert sich Platz Eins und Zwei zurück.

Die zweitstärkste Neuerscheinung der Woche ist AEW Fight Forever. Das Wrestling-Gekloppe ist das erste Videospiel zur 2019 gegründeten Wrestling-Promotion All Elite Wrestling und kämpft sich auf der Xbox Series auf Platz 3, auf die fünf bei der PS4 und auf der PS5 gibt es Platz Sieben.



Die anderen Titelplätze machen Hogwarts Legacy, Diablo 4 und Final Fantasy XVI weiter unter sich aus. Was kommende Woche an neuen Releases auf euch wartet, hat wie immer Kollege Maarten für euch bereitgestellt.

