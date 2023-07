Citadel – Amazon bleibt auf einem absteigenden Ast

Gemäß neuen Berichten liefert das Streaming-Angebot von Amazon nicht die erwünschten Erfolge. Selbst Citadel, eine der teuersten Serien aller Zeiten schafft es nicht Zuschauer*innen vor die Endgeräte zu kriegen. Das scheint aber auch schon länger ein Problem bei Prime Video zu sein. Die sogenannten Prime Originals werden selten zu Ende geschaut. Und das obwohl Namen wie die Russo-Brüder, Priyanka Chopra Jonas und Richard Madden ganz oben stehen.

Citadel nur wegen den Russos teurer als erwartet

Amüsante Anekdoten aus der Unterhaltungsbranche liest man immer gerne. Doch ist es noch amüsant, wenn eine Serie zusätzlich 80 Millionen US-Dollar verschluckt als vorher geplant? Sowas ist Citadel passiert, der neuen high-profile Serie von Amazon Prime Video. Die ursprüngliche Version der ersten Staffel wurde in London von Josh Appelbaum und Bryan Oh produziert. Joe Russo gefiel ihre Version nicht und begann an einer eigenen zu werkeln. Diese wurde am Ende von Amazon übernommen, kostete im Endeffekt aber noch viel mehr Geld. Am Ende stapeln sich die Produktionskosten auf fast 250. Millionen US-Dollar. Zwar wurde bereits eine zweite Staffel aus der Feder von Joe Russo bestellt, Erfolge konnte man aber noch nicht verbuchen. Viel gestreamt wurde die Serie nicht. Das könnte aber auch an Amazons allgemein alarmierenden Zahlen liegen.

Ein Geschäft ohne wirkliche Einsicht in den möglichen Erfolg

Amazon hat im Jahr 2022 knapp 7 Milliarden Dollar für ihre Streaming-Sparte ausgegeben. 715 Millionen davon gehen allein auf den Nacken von Nummer 1. Fiasko Die Ringe der Macht. Wo der Rest hin ist, darüber rätselt auch CEO Andy Jassy. Derweilen verteidigt der Kopf von Amazon Studios Jennifer Salke die kostspielige Strategie, teure Originals zu produzieren. Eine argumentative Datenlage dazu gibt es leider nicht. Keine der neueren exklusiven Prime Serien konnte in verschiedene Top 10 der viel gestreamten Show vordringen. Dabei sind Netflix und Disney+ um einiges erfolgreicher und produzieren in Abständen immer wieder Serien oder neue Staffeln auf die Fans warten. Zum Glück hat Amazon noch The Boys. Doch wie lange eine Serie den Stream beschützen kann, bleibt fraglich.

