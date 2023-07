gamescom 2023 – THQ Nordic wird nicht teilnehmen

Nachdem THQ Nordic im letzten Jahr den wohl beeindruckendsten Stand auf der Kölner Spielemesse hatte, gibt es für die gamescom 2023 schlechte Nachrichten. Wie der Publisher bestätigte, wird man nicht auf der Messe vor Ort sein. Die Gründe wurden nicht genannt, sind aber offensichtlich.

gamescom 2023 ohne THQ Nordic

Es ist eine schlechte Nachricht für die Messe, aber keine die überrascht. THQ Nordic wird auf größten Gaming Consumer Messe nicht erscheinen Dabei beeindruckte der Publisher im letzten Jahr noch mit einem großen Stand, der einiges hermachte. Doch dieses Jahr reicht es nicht einmal für eine Teilnahme. Woher kommt der Wandel? Gründe nannte man keine. Doch die Sache erschließt sich, wenn man den Background des Publishers kennt. THQ Nordic gehört zur Embracer Group. Die kaufte sich in den letzten Jahren etliche Studios zusammen, als auch Spiele-Franchises. Sogar die Lizenz für Herr der Ringe erstand man für viel Geld.

Wer unseren Artikel dazu gelesen hat, weiß auch wie Embracer immer wieder zu Geld für die Übernahmen gekommen ist und in welchem Zeitraum das passiert ist. Die Schlussfolgerung ist die, dass Embracer auf sehr aggressive Art und Weise expandiert ist und das auch ziemlich rasant. Der Unternehmen befindet sich nun aber in finanziellen Schwierigkeiten und Studio-Schließungen werden genauso folgen, wie die Beendigung mancher Projekte. Insofern wird man Kosten an jeglicher Stelle vermeiden, die gamescom gehört in dem Fall nun dazu. Eine Info zu Plaion, ehemals Koch Media und ebenfalls zu Embracer zugehörig, blieb bislang noch aus. THQ Nordic wird ungeachtet dessen trotzdem den geplanten Showcase am 11. Juli abhalten.

Quelle: Gameswirtschaft