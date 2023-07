gamescom 2023 – Xbox-Chef Phil Spencer kommt nach Köln

Prominenz in Köln. Xbox-Chef Phil Spencer wird dieses Jahr, nach längerer Pause, die gamescom 2023 wieder vor Ort besuchen. Kurz zuvor hatte Xbox bestätigt, dass man erneut einen Stand auf der Messe haben werde.

Der Xbox-Chef kommt zur gamescom 2023

Auch wenn die gamescom eine der weltweit größten Messen ist, musste sie beispielsweise im letzten Jahr auf einige bekannte Persönlichkeiten verzichten. Im ersten Jahr nach der Corona-Pandemie war die Bereitschaft der Aussteller nach Köln zu kommen noch verhalten. Doch mit Nintendo, Ubisoft und auch Xbox & Bethesda sind für dieses Jahr wieder einige Größe bestätigt. Auch Phil Spencer, Head of Xbox, kommt nach Köln. Der war seit Jahren nicht mehr vor Ort, bestätigte nun aber seine Reise in die Kölner Messehallen via Twitter. Auch Aaron Greenberg, der Xbox-Marketing-Chef, wird ihn begleiten. Das konkrete Programm für das Event wurde derweil aber noch nicht bestätigt. Wahrscheinlich werden wir aber Spiele wie Forza Motorsport und Starfield sehen. Ankündigungen dürften hierzu aber noch bald folgen. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Quelle: Phil Spencer via Twitter