Pioneers of Pagonia – Erster Gameplay-Trailer zum neuen Spiel des Siedler-Erfinders veröffentlicht

Volker Wertich dürfte ein Begriff sein. Nicht nur, weil er mit Pioneers of Pagonia ein neues Spiel in der Mache hat, sondern auch wegen Die Siedler. Der Erfinder der Wusel-Reihe trennte sich vor einiger Zeit von Ubisoft, weil ihm die Ausrichtung des neuen Siedler nicht gefiel. Nun sehen wir bereits in einem ersten Gameplay-Trailer, was der geistige Nachfolger zu bieten hat.

Das Siedler, was wir eigentlich haben wollten?

Im Februar kündigte Volker Wertich sein neuestes Projekt ein. Kein neues Siedler, sondern Pioneers of Pagonia. Dies ist sein erstes Spiel nach der Ubisoft-Trennung. In einem ersten Gameplay-Trailer bekommen wir nun sogar einen Einblick in die Spielwelt des PC-Titels. Das 20-köpfige Team hinter Wertich arbeitet an dem Spiel, welches uns aber im ersten Moment sofort an Die Siedler denken lässt. Ein bunte und sympathische Welt, viel Gewusel und zahlreiche Handwerksbetriebe begegnen uns in der neuesten Vorstellung des Titels.

Das soll eben auch der Fokus sein. Eine in sich verzahnte Wirtschaft mit vielen Produktionsketten trifft auf ein reges Treiben, erzeugt durch die “Pioniere”. Es gilt die Inseln von Pagonia zu entdecken und zu erforschen, aber auch Allianzen zu schmieden. Am Ende des Trailers sieht man aber auch, dass es auch die ein oder andere Gefahr gibt. Die Early Access Version des Spiels wird bereits über 40 Gebäude und mehr als 70 verschiedene Güter beinhalten. Das ist jetzt schon weitaus mehr, als im neuesten Siedler. Zudem verfügt das Spiel über prozedual generierte Maps, ebenfalls ein Feature, welches Fans im letzten Siedler schmerzlich vermisst haben.

