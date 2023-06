10 Jahre NAT-Gewinnspiel – Wir verlosen 1x XLR8 Gaming EPIC-X Desktop-Speicher 16 GB RAM (PNY)

Passend zu unserem 10-jährigen Jubiläum haben wir heute etwas richtig cooles für deinen PC. Mit dem XLR8 Gaming EPIC-X Desktop-Speicher von PNY behältst du auch im heißesten Spiel einen kühlen Kopf. Die übertakteten Module bieten dank ihrer Übertaktungsfähigkeit, des Heatspreaders und der XMP 2.0-Unterstützung höchste Leistung. Der XLR8 Gaming EPIC-X RGB ist mit den meisten Mainboards kompatibel und kann leicht mit Asus AURA SYNCTM, Gigabyte RGB FUSION 2.0, MSi Mystic Light Sync und ASRock Polychrome SYNC synchronisiert werden.

Sichere dir jetzt das perfekte PC-Erlebnis bei uns im Gewinnspiel!

© 2023 PNY

Was gibt es zu gewinnen?

Neuer Schreibtisch für dich Zu unserem 10. jährigen Jubiläum von NAT-Games am 16.06.2023 verlosen wir zusammen mit unseren Partnern unfassbar viele tolle Preise für euch. Feiert mit uns und gewinnt mit etwas Glück tolle Produkte und Dinge. Partner: PNY Gewinner:in 01: 1x PNY XLR8 Gaming Epic-X RGB DDR4 3200MHz 16GB (2x8GB) PNY XLR8 Gaming Epic-X RGB™ DDR4 3200MHz 16GB (2x8GB) Desktop Memory Dual Pack, MD16GK2D4320016XRGB, Schwarz 16GB (2x8GB), RGB DDR4 3200 MHz desktop memory modules, 1.35 V, CL16

Intel XMP 2.0 support

Entwickelt mit Heatspreadern, damit Ihr Rechner kühl bleibt, für ein ultrarealistisches Spielerlebnis

Coolste RGB-Synchronisierung mit Mainstream-Motherboards zur Verbesserung Ihres visuellen Abenteuers

Geschwindigkeitskompatibilität: 3200MHz, 3000MHz, 2933MHz, 2800MHz, 2666MHz, 2400MHz, 2133MHz *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Bunte Farben im Computer Wie viel GB RAM-Speicher besitzt du aktuell in deinem Rechner und warum brauchst du unbedingt die bunten RGB-Riegel von PNY?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 06. Juli 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an PNY für die Bereitstellung der Preise.