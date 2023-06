Bis zur Glotze – Summer Game Fest, Nintendo Direct und Co: Die Gaming-Events im Überblick | Folge 119

Was für ein Sommer. Ein Gaming-Event reihte sich ans Nächste. Wir bringen mal etwas Ordnung rein und besprechen, was besprechenswert war. In dieser Ausgabe von Bis zur Glotze reden wir daher über die wichtigsten Showcases und die für uns spannendsten Ankündigungen. Vom Summer Game Fest, bis hin zur Nintendo Direct!

Bis zur Glotze: Podcast zum Showcase-Sommer

Timestamps:

(00:00:16) – Begrüßung

(00:01:12) – Das Summer Lame Fest 2023

(00:53:19) – Der Xbox Showcase – Das beste Event des Sommers?

(01:25:55) – Ubisoft: Zwischen Cringe, PoP und ballernden Avataren

(01:39:59) – Nintendo Direct: Wenige gute Titel zwischen viel Crap

(01:57:50) –Unser abschließendes Fazit

Zu viel?

Tatsächlich gab es wahnsinnig viele Showcases diesen Spätfrühling und Sommerbeginn. Zu viele? Ohne zahlreiche Listen waren wir jedenfalls schon etwas irritiert. Denn hunderte Spiele in so einem kurzen Zeitraum, da macht das Kurzzeitgedächtnis auch nicht mit und lässt nur Raum für einige persönliche Highlights. Wir nehmen uns aber dennoch die Zeit mal ausführlich über die Event-Reihe zu sprechen. Es gibt nämlich einige Spiele, auf die wir uns freuen. Neben dem sehr interessanten Prince of Persia: The lost Crown, sind das unter anderem auch Alan Wake 2, Warhammer 40K: Space Marines 2 oder das neue Super Mario Bros: Wonders. Doch nicht jede Show sorgte für Begeisterung. Das Summer Game Fest war wieder enorm langatmig und zäh. Tobias war im Nachgang froh es nicht live gesehen zu haben.

Die anderen Shows legten ein besseres Pacing an den Tag. Doch insbesondere Ubisoft war der King of Cringe und sorgte für unfreiwillig für Fremdscham. Aber auch das gehört ja irgendwie dazu. Was wir aber im Detail dazu zu sagen haben, könnt ihr euch in dieser Folge anhören!

Moderation: Christian

Redaktion: Alex W., Tobias