The Elder Scrolls VI – Phil Spencer deutet an, dass der Release immer noch in sehr weiter Ferne liegt

Der Release von Starfield steht kurz bevor und so hoffen Fans, dass The Elder Scrolls VI nun auch nicht mehr lange auf sich warten lassen kann. Diese Hoffnung nimmt jedoch Xbox-Chef Phil Spencer höchstselbst wieder an sich. Die Ankündigung des sechsten Teils der Rollenspielreihe fand 2018 statt und wenn es nach Spencer geht, dann dürften zwischen Release und Veröffentlichung so ungefähr 10 Jahre liegen.

Kommt The Elder Scrolls VI wirklich frühestens in fünf Jahren?

Dies sagte Spencer zumindest, als er in einer Anhörung dazu befragt wurde. Die Anhörung von Anwälten der FTC findet derzeit aufgrund des Kaufs von Activision durch Microsoft statt. Eine der Fragen an Spencer war, wie sich entscheidet, welche Spiele eine Exklusivität bekommen. Anlass für diese Frage ist die PC- und Xbox-Exklusivität von Starfield. Spencer antwortete, dass man dies bei jedem Spiel neu entscheiden würde. Und dann kam die Frage nach Elder Scrolls.

Wird der sechste Teil des Rollenspiels Xbox exklusiv werden? Auf diese Frage antwortete Spencer sinngemäß: “Ich denke wir sind uns noch nicht einmal sicher, welche Konsolen es zu diesem Zeitpunkt geben wird, wenn man bedenkt wie weit der Release noch entfernt ist. Wir reden hier über möglicherweise fünf Jahre, vielleicht auch mehr”. Mit einem baldigen Ausflug nach Tamriel wird es also erst einmal so schnell nichts.

