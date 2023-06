Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 26.2023

Wir verabschieden diese Woche in der Releasevorschau den Juni mit den letzten Spielen des Monats und haben somit genau die erste Hälfte des Jahres abgeschlossen. Mal wieder kommt eine bunte Mischung an unterschiedlichen Spielen zusammen, wer also mit neuem Spielefutter in die 2. Jahreshälfte starten will, der ist hier genau an der richtigen Stelle.

Das Ende der ersten Jahreshälfte in der Releasevorschau

A Little to the Left: Cupboards & Drawers (PC, Switch) – 26. Juni

Das gemütliche Sortierspiel bekommt DLC, in welchem es diesmal hauptsächlich darum geht, Regale und Schubladen aufzuräumen.

Lifespace Traveler (PC) – 26. Juni

Eine erbarmungsloser Actiontitel mit fordernden Kämpfen und tödlichen Parcours.

Bombing!! 2: A Graffiti Paradise (PC) – 27. Juni

Eine triste, graue Stadt möchte von euch mit bunten, farbenfrohen Graffitis verziert werden.

Little Friends: Puppy Island (PC, Switch) – 27. Juni

Da es die Nintendogs-Reihe anscheinend nicht mehr gibt, müssen andere Spiele diese Nische füllen. Dieses Spiel nimmt diese Rolle sehr gerne an sich und gibt euch viele süße Hündchen an die Hand, um die ihr euch kümmern könnt.

Pekoe (PC) – 28. Juni

Von Hunden zu Katzen, denn in diesem Spiel braut ihr in eurem eigenen Teehaus für viele Kätzchen leckere Tees zusammen.

AEW: Fight Forever (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 29. Juni

Neues Futter für Fans der gepflegten Gesichtsmassage mittels Fäusten, Klappstühlen und Leitern.

Enclave HD (PS4, PS5, Xbox One, Switch) – 29. Juni

HD Remaster des düsteren Fantasy-RPGs.

Mindset (MetaQuest) – 29. Juni

Ein VR-Puzzlespiel, in dem euch knifflige Würfel auf die Probe stellen.

Crime O’Clock (Switch) – 30. Juni

Ein Knobel- und Mystery-Spiel mit Zeitreise und -manipulations-Mechanik.

Nintendos Minispielsammlung geht in die zweite Runde.

Ghost Trick: Phantom Detective (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 30. Juni

Das knifflige Puzzle-Adventure bekommt ein überarbeitetes Remaster. An dieser Stelle möchte ich dieses Spiel wärmstens empfehlen, es ist ein richtiger Geheimtipp und verdient massiven Erfolg.

Inner Ashes (PC, PS4, Switch) – 30. Juni

Dieses Adventure erzählt die Geschichte eines Försters, der seinen Alltag mit Alzheimer bewältigt.

Master Detective Archives: Rain Code (Switch) – 30. Juni

Ein Japano-Mörder-Mystery-Adventure von den Machern von Danganronpa.

STONKS-9800: Stock Market Simulator (PC) – 1. Juli

Es muss für alles auf der Welt ein Simulationsspiel geben und deshalb gibt es nun auch eines für den Aktienmarkt.

Und damit haben wir das Ende des Monats und auch das Ende dieser Releasevorschau erreicht. War noch ein interessantes Spiel für euch dabei, bevor wir nächste Woche in die zweite Jahreshälfte starten? Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß bei der Zockerei.

