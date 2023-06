10 Jahre NAT-Gewinnspiel – Wir verlosen 3x JLab JBuds Air ANC (JLab)

Dank Smart Active Noise Cancelling, das sich an die Umgebung anpasst, dynamischen 12 mm Neodym-Treibern sowie einer Frequenz von 20-20.000 Hz, können User der JBuds Air ANC in aller Ruhe hochwertigen Klang ohne störende Außengeräusche genießen. Die Vorteile der Geräuschunterdrückung liegen auf der Hand – doch in bestimmten Alltagssituationen, wie im Büro oder im Straßenverkehr, kann sie auch von Nachteil sein. Nutzerinnen und Nutzer müssen sich darüber jedoch keine Sorgen machen, denn die integrierte Be-Aware-Funktion, die über die JLab Sound App beliebig ein- und ausgeschaltet werden kann, ermöglicht das bewusste Durchlassen der Geräuschkulisse. Auch die Kontrolle der Lautstärke sowie individuelle Klangvorlieben lassen sich nicht nur über die einfache Bedienung der Touch-Sensoren, sondern auch über die App steuern. Zusätzlich garantieren die JBuds Air ANC einfaches Pairing mit Google Fast Pair und verfügen über den Film-Modus und Bluetooth Multipoint.

Mehr Details gibt es auch nochmal hier: https://www.jlab.com/products/jbuds-air-anc-true-wireless-earbuds-gen-2?_pos=1&_sid=e3c49c055&_ss=r

Was gibt es zu gewinnen?

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Ist Sport wirklich Mord? Wozu würdest du die JLab JBuds Air ANC nutzen, solltest du ein Paar gewinnen?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 01. Juli 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an JLab für die Bereitstellung der Preise.