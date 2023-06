Assassin’s Creed Mirage – Das Assassinen-Abenteuer, welches zu den Wurzeln zurückkehrt

Es gibt neues Videomaterial zu Assassin’s Creed Mirage, in welchem auf die Story eingegangen wird und wir Gameplay begutachten können, welches sehr stark an die ersten Teile der Reihe erinnert. Ubisoft hat ja keinen Hehl daraus gemacht, dass man mit dem neuen Teil ein wenig zu den Ursprüngen der Reihe zurückkehren möchte und dies tut man, indem man die Geschichte von Basim erzählt, den man bereits aus Assassin’s Creed Valhalla kennt.

Assassin’s Creed Mirage reist etwas weiter in die Vergangenheit

Wir werden Zeuge, wie Basim in den Orden der Verborgenen aufgenommen wird und sich in der Bruderschaft einen Namen macht. Dabei werden wir wieder allerlei Meuchelaufträge ausführen, Diebstähle und Beschattungen tätigen und über die Dächer vom Bagdad des 9. Jahrhunderts springen.

Neben dem Storytrailer gibt es auch einen Einblick in das Gameplay, in welchem diese Elemente gezeigt werden. Wir sehen eine Verfolgungsjagd, das Freischalten neuer Waffen und Fähigkeiten, wie wir Spezialmissionen wie Auftragsmorde und Diebstähle annehmen können. Es ist im Grunde alles mit dabei, was wir von den Assassin’s Creed-Spielen der ersten Stunde kennen, sei es die Herumschleicherei, das Abtauchen in Menschengruppen und auch das Attentat von einer erhöhten Position.

Wem die Serie also zu sehr von ihren Wurzeln abgewichen ist, der dürfte sich sehr auf diesen Titel freuen, denn es wird sich schon deutlich an älteren Spielen der Reihe ein Beispiel genommen. Wie gut dieser “Back to the roots”-Ansatz funktioniert werden wir am 12. Oktober 2023 erfahren, wenn das Spiel für den PC, die Playstation 5 und die Xbox Series X/S erscheint.

