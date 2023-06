So hat sich unsere Seite in einem Jahrzehnt verändert (10 Jahre NAT-Games)

Seit 10 Jahren gibt es NAT nun bereits und wie ihr sicherlich wisst hat sich ihr Design in dieser Zeit sehr oft verändert. Man muss halt manchmal einen Tapetenwechsel wagen und dies nimmt sich unser Chef Tobi sehr zu Herzen. Modern bleiben, dabei jedoch den Stil von NAT beibehalten, das ist die Devise. Erst kürzlich haben wir einen neuen Look erhalten, welchen ihr jetzt gerade seht, während ihr diesen Artikel lest. Wir wollen mal eine Zeitreise wagen und uns anschauen, wie sich unsere Seite im Laufe der Jahre so verändert hat. Dabei hilft uns natürlich die allseits bekannte Wayback Machine, bei welcher alte Versionen von Internetseiten archiviert werden. Blicken wir also mal zurück auf eine Dekade Seitendesigns von NAT-Games.de.

2013

Uff, der Anfang ist echt ein wenig hart. Das allererste Design kann eigentlich auch nicht als Design bezeichnet werden, rückblickend war unser Start echt hässlich. Als Hintergrund einfach das Bild der aktuellsten News, unser Logo gab es auch noch nicht. Naja, zumindest wird hier schon mal erklärt, woher unser Name kommt, wir machen News und Tests über Games.

Ein paar Monate später sieht die Angelegenheit etwas besser aus, auch unser charakteristisches N-Logo ist am Start. Ebenfalls ist unser Slogan „Aktuell. Fair. Kritisch“ bereits ausgedacht und auf der Seite verewigt. Auf der rechten Seite haben wir außerdem eine Spalte mit einer Releaseliste, heutzutage haben wir dafür die wöchentliche Releasevorschau (Ein bisschen Werbung in eigener Sache). Auch teilten wir euch mit, an welchen Tests gerade gearbeitet wurde. Aus logistischen Gründen wäre so etwas heute gar nicht mehr möglich, allein weil sich unsere Redaktion seit diesen Zeiten mindestens verdreifacht hat.

2014

In diesem Jahr bin ich zum Team dazugestoßen und so habe ich die Seite kennengelernt. Karomuster als Hintergrunddesign, dazu ein schnittiger Ticker mit den Artikeln mit den meisten Likes. Rechts konntet ihr die Reviews mit den besten Bewertungen sehen, also war sofort ersichtlich, was derzeit wohl das beste Material zum Zocken war. Witzig ist auch, dass in der Wayback Machine genau ein Moment am Ende des Jahres festgehalten wurde, in welcher wir eine Umstrukturierung der Seite ankündigen. Wie das ausgegangen ist, sehen wir dann wohl in 2015.

2015

Und da ist das neue Design. Das Karomuster wurde beibehalten, aber der schwarze Kasten ist verschwunden. Die ganze Optik wirkt dadurch etwas heller und schnittiger. Auf jeden Fall recht schlicht, so dass man nicht über viele Auffälligkeiten erzählen könnte. Die rechte Seite ist immer noch mit einer Übersicht über die aktuellsten Reviews versehen.

2016

Endlich unterstützte unser Design auch Breitbildmonitore, das Banner und der Newsbalken im oberen Bereich der Seite erstreckt sich nun in voller Gänze über den Bildschirm. Designtechnisch sind wir uns aber treu geblieben, anscheinend gefiel uns dieser Stil eine sehr lange Zeit, so dass wir in diesem Jahr keine Designumstellung vornahmen.

2017

Und auch in diesem Jahr war von einer kompletten Designumstellung weit und breit nichts zu sehen. Die Leiste rechts hat sich ein klein wenig verändert, aber ansonsten ist der Stil exakt gleich geblieben. Unten auf der Seite gab es aber jetzt die Anfänge von unserem Podcast, der damals noch NAT-Talk hieß, sowie hochgeladene Videos von unserem Youtube-Kanal.

2018

Jetzt war es dann aber mal wieder soweit, ein Design hatte 2 Jahre überlebt und es wurde Zeit für etwas Neues. Und so kam direkt im Januar ein neuer Look daher.Wir sagten dem Karomuster ade und hatten von nun an ein helles grau im Hintergrund. Der obere Teil der Seite war wieder etwas dunkler und doch sehr schlicht. Kein Design-Firlefanz, alles sehr rechtwinklig und gerade. Auch nicht geändert hat sich, dass aktuelle Beiträge rechts aufgezeigt wurden. Unten war immer noch unser Podcast zu finden. Später kamen noch einige Banner dazu, wie etwa ein Reiter für Top-Artikel oder alle Beiträge, die Infos über das kommende Jahr enthalten. Außerdem erhielt unser Podcast seinen ersten Reboot und hieß von nun an SonnTalk.

Etwas über unseren Zustand 2018 herauszufinden ist wohl am leichtesten gefallen, die Wayback Machine hat in diesem Jahr mit Abstand die meisten Einträge für unsere Seite.

2019

Das Design gefiel uns sehr gut und so behielten wir es auch im darauffolgenden Jahr bei. Einzig zu erwähnen sei die neu gegründete Rubrik Newstime, bei welcher ich in Videoform die interessantesten Nachrichten der Woche noch mal zusammenfasste. Diese fanden sich dann im unteren Abschnitt der Seite zusammen mit dem SonnTalk-Podcast.

2020

Mit dem Start in ein neues Jahrzehnt begannen auch wir mit einem Re-Launch. Unsere Seite wurde, zumindest im oberen Abschnitt, etwas dunkler, die düstere Ära von NAT-Games. Unser charakteristisches Blau verschwand (zumindest für eine Weile) und wir präsentierten uns im schwarz-weiß-Look. Wir hatten jetzt auf der Startseite Blöcke für News, Specials und Reviews. Jeder sollte das finden, wonach er gerade suchte. Das ganze wurde im Laufe der Zeit noch etwas gestreamlined, so dass es unserer Ansicht nach eine wirklich übersichtliche Kategorisierung ergab.

2021

Das Design der Seite blieb im Folgejahr unverändert, lediglich unsere Vorschaubilder bekamen einen neuen Look. Außerdem hieß unser Podcast jetzt „Bis zur Glotze…“ und lief auch sehr erfolgreich. Filme und Serien waren auf unserer Seite jetzt auch etwas mehr vertreten und bekamen ihre eigenen Kategorien.

2022

Und um diese Tatsache, dass wir uns nun auch stark mit Filmen beschäftigen, zu verdeutlichen, strichen wir in diesem Jahr das „Games“ aus unserem Namen und wurden einfach nur zu NAT. Also änderte sich unser Logo oben auf der Seite, das Design selbst blieb aber erst einmal gleich. Und während das Design an sich gleich blieb, kehrte später zumindest unser Blau wieder zurück. Dafür konnte man nun die Seite auch in den Dark Mode stellen. Wir hatten immer unterschiedliche Reiter, mal mit Neuigkeiten zur gamescom, mal mit unserem Podcast usw.

2023

Und damit wären wir beim aktuellen Stand der Seite angekommen. Das neue Design ging Ende Mai live und wir sind gespannt, wie lange uns dieser Look begleiten wird. Fakt ist, unsere Seite hat eine Menge Veränderungen durchgemacht und doch ist das Ziel gleich geblieben: Euch die aktuellsten News und Tests liefern, sei es über Games, Filme, Serien und manchmal auch Gaming-Stühle und Headsets. Wir wollen natürlich weiterhin unserem Namen gerecht werden und euch aktuell, fair und kritisch über die Geschehnisse informieren.

Wenn ihr selbst mal einen Blick auf die Wayback Machine werfen möchtet, haben wir HIER den Link für euch. Leider hat die Seite manchmal Probleme, die notwendigen Assets zu laden und viele Bilder, die damals für die News verwendet wurden, existieren bei uns nicht mehr in der Datenbank, also sehen manche Einträge etwas zerstört aus. Eine kleine, nostalgische Zeitreise ist aber in jedem Fall möglich und auch ich konnte nicht anders, als ein wenig nostalgisch zu werden.