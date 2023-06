Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 25.2023

Nicht nur die Sonne kann heiß reinballern, auch unsere Releasevorschau hat eine Menge heißen, neuen Spielstoff zu bieten. Vor allem JRPG-Fans bekommen in dieser Woche einen Titel aus einer Reihe, welche das Genre bereits seit Jahrzehnten prägt, also ein SEHR heiß erwartetes Spiel. Abseits dessen haben wir aber natürlich auch wieder jeden noch so kleinen Indie-Titel für euch auf Lager, die ihr nicht übersehen solltet.

Final Fantasy & Co. in der heißen Releasevorschau

Fireball Wizard (PC) – 20. Juni

Ein kleiner Retro-Pixel-Platformer über Zauberer, welche durch die Level springen und fliegen und mit ihren Feuerbällen fiesen Monstern ordentlich einheizen und sie zu Pixelbrei verarbeiten…oder selbst zu Pixelbrei verarbeitet werden.

The Last Hero of Nostalgaia: The Rise of Evil (PC, PS5, XSX, Switch) – 20. Juni

Eine Erweiterung für diesen Indie-3D-Slasher mit vielen Anspielungen auf andere Spiele-Franchises.

Broken Spectre (MetaQuest) – 21. Juni

Ein narratives Horror-VR-Adventure, welches in Zusammenarbeit mit den Machern von The Blair Witch Project entstanden ist.

Grimlord (PC, PS5, MetaQuest) – 21. Juni

Ein düsteres und blutiges Fantasy-Rollenspiel eigens für VR entwickelt.

Kingsblood (PC) – 21. Juni

Ein taktisches Rollenspiel mit einer Mischung aus Might and Magic, Roguelikes und Autobattlern.

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 22. Juni

Ein Spinoff der Super Meat Boy-Spiele, in welcher Antagonist Dr. Fetus euch viele Puzzles darbietet, die sehr an Puzzle League-Spiele erinnern, alle mit bekannten Elementen aus der Super Meat Boy-Reihe.

Feed All Monsters (PC) – 22. Juni

Ein kleines Puzzlespiel, bei dem es euer Ziel ist, allen kleinen Monstern auf dem Spielfeld ihr Futter zu bringen.

Final Fantasy XVI (PS5) – 22. Juni

Mittlerweile bereits der 16. Teil der legendären JRPG-Reihe.

Forever Skies (PC, PS5, XSX) – 22. Juni

Ihr spielt einen Forscher, welcher die Erde erkundet, nachdem sie einem ökologischen Desaster zum Opfer gefallen ist.

Mars First Logistics (PC) – 22. Juni

Wir erkunden mit einem Mars-Roboter, den wir auch selber zusammenbauen und upgraden können, den roten Planeten und führen Aufträge aus.

Nimbus Infinity (PC, PS5, XSX) – 22. Juni

Ihr fliegt in gigantischen Mechs über futuristische Städte und wehrt feindliche Roboterangriffe ab.

Nova Lands (PC) – 22. Juni

Eine Mischung aus Fabrikaufbau, Erkundung und Inselmanagement. Baut eure Versorgungsketten aus, erkundet die Insel und entdeckt neue Ressourcen.

So, wir haben fertig. Die nächste Releasevorschau kommt dann, wie immer, nächste Woche und ihr könnt uns ja in der Zwischenzeit erzählen, welches von diesen Spielen ihr zocken werdet und warum es wahrscheinlich Final Fantasy ist.

Final Fantasy XVI (Final Fantasy 16) (Uncut Edition) (Deutsch spielbar) DEUTSCHE VERPACKUNG. DEUTSCHE ANLEITUNG. DEUTSCH SPIELBAR. CLive Rosfield: Der erstgeborene Sohn des Großherzogs von Rosaria. Obwohl alle erwarteten, dass er die Flammen des Phönix erben und als dessen Dominus erwachen würde, erwählte das Schicksal stattdessen seinen jüngeren Bruder Joshua, diese Last zu schultern. Auf der Suche nach einer eigenen Rolle widmete sich Clive dem Schwertkampf.

Joshua Rosfield Der zweite Sohn des Großherzogs von Rosaria und Clives fünf Jahre jüngerer Bruder. Joshua erwachte bald nach seiner Geburt als Dominus des Phönix. Trotz seiner vornehmen Erziehung behandelt Joshua alle Untertanen seines Vaters mit Wärme und Zuneigung - doch keinen mehr als Clive, den er zutiefst bewundert.

Jill Warrick Als die Nördlichen Gebiete fielen, wurde Jill im Kindesalter aus ihrem Heimatland nach Rosaria gebracht und dort in Obhut genommen, um den Frieden zwischen beiden Nationen zu sichern. Der Großherzog bestand darauf, dass sie zusammen mit seinen Söhnen aufgezogen wurde, und jetzt, im Alter von zwölf Jahren, gehört sie ebenso zum Haushalt der Rosfields wie Clive und Joshua. Immer freundlich, gütig und bescheiden, ist Jill zu einer verlässlichen Vertrauten der Brüder geworden.

Benedikta Harman Nach den schweren Jahren ihrer Jugend, die sie kalt und unbarmherzig werden ließen, errang Benedikta Harman durch ihre Schwertkunst und Gerissenheit die Befehlsgewalt über die königlichen Späher Waluths. Als Dominus von Garuda, der Herrin des Winds, wird sie auf eine Mission geschickt, die mysteriöse zweite Esper des Feuers zu finden. Dabei trifft sie auf Clive, der dasselbe Ziel verfolgt - eine Konfrontation, die sie dazu zwingen wird, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

Hugo Kupka Der plötzliche Aufstieg des »Ständigen Beraters in wirtschaftlichen Expansionsfragen« - wie Hugo Kupkas offizieller Titel lautet - begann mit seinem Erwachen als Dominus der Esper Titan. Praktisch über Nacht wurde aus dem einst namenlosen Fußsoldaten des dhalmekischen Heers eine politische Größe. Seine Position als mächtigster Mann der Republik nutzte er, um seinen Einfluss über Staat und Streitkräfte weiter auszubauen und dabei ein beträchtliches privates Vermögen anzuhäufen.

