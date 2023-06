Avatar: Frontiers of Pandora – Tiefe Einblicke in das Gameplay von Ubisofts Lizenz-Open World-Abenteuer

Im Dezember letzten Jahres kam der neue Avatar-Film in die Kinos und im Dezember diesen Jahres erscheint dann das Videospiel Avatar: Frontiers of Pandora. Nun haben wir endlich erste Einblicke in das Gameplay des Open World-Spiels bekommen und wir müssen schon klar feststellen, dass die typische Ubisoft-Formel klar und deutlich zu erkennen ist.

Avatar: Frontiers of Pandora kann seine Ähnlichkeit zu Far Cry nicht verstecken

Das Spiel hat mit der Geschichte der Filme nur wenig zu tun, erzählt wird stattdessen eine originale Story, die eigens für das Spiel geschrieben wurde. Wir spielen eine Na’Vi, die als Kind in die Gefangenschaft der RDA gelangte. Wir erinnern uns, die RDA ist die menschliche Organisation aus den Filmen, welche den Planeten Pandora nach Ressourcen durchforstet und dabei auch nicht davor zurückschreckt, diesen verwüstet zurückzulassen und die einheimischen Na’Vi abzuschlachten.

In der Basis der RDA wird unsere Protagonistin in den Techniken der RDA ausgebildet, doch bestimmte Ereignisse sorgen dafür, dass sie für 15 Jahre in einen Schlaf versetzt wird. Als sie aus diesem erwacht, steht ihr der Planet zur Erkundung offen und sie muss sich das Vertrauen der Na’Vi-Stämme zurückerobern und gemeinsam mit ihnen die RDA bekämpfen, um Pandora zu retten.

Neben dem Story-Trailer gibt es auch eine kleine Einführung in das Gameplay und hier lässt sich ganz klar die typische Ubisoft-Open World-Formel erkennen. Ihr helft unterschiedlichen Stämmen bei ihren Problemen, nehmt Basen der RDA auseinander und sammelt Ressourcen und Loot, um euer Inventar zu verbessern. Im Kampf stehen euch dabei sowohl Fähigkeiten der Na’Vi als auch moderne Waffen der RDA zur Verfügung. Dann wären da noch die Ikran, die Flugwesen, auf denen ihr euch durch die Spielwelt bewegen könnt.

Avatar: Froniers of Pandora verspricht ein verheißungsvoller Open World-Titel zu werden, in welchem vor allem Fans der Filme eine Menge Spaß haben werden. Am 7. Dezember 2023 geht es dann nach Pandora, dann erscheint das Spiel für den PC, die Playstation 5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Ubisoft