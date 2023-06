Avowed – Erste Einblicke in Obsidians neue RPG-Schöpfung

Mit Avowed hat Entwickler-Riese Obsidian ein spannendes neues Eisen im Feuer. Nach der Ankündigung 2020 war es relativ ruhig um das neue RPG, welches die Fußstapfen von Rollenspielen wie Fallout: New Vegas und The Outer Worlds füllen soll, welche Obsidian so einen guten Namen verschafft haben. Nun gibt es erste Bewegtbilder zum Spiel und die lassen uns hoffnungsvoll werden, dass hier ein ganz großer Fantasy-RPG-Hit auf uns zukommt.

Avowed kommt mit viel Magie, einer tödlichen Plage und einer Prise Humor daher

Das erste, was wir im Trailer sehen, ist unser Held, der sehr “freundlich” von Dorfbewohnern in Empfang genommen wird. Anscheinend werden wir einen Charakter spielen, welcher bei der Bevölkerung nicht besonders gut ankommt. Der Erzähler, eine grüne Kreatur, schildert auch warum. Wir wurden von einem Imperator beauftragt, eine tödliche Krankheit zu untersuchen, die Mensch und Tier in seelenlose Wesen verwandelt.

Des weiteren fürchtet man sich wohl vor unseren Fähigkeiten, die im Trailer eindrucksvoll zur Schau gestellt werden. Wir können durchaus annehmen, dass es sich bei den First Person-Szenen um tatsächliches Gameplay handelt. In diesen Szenen schleudert unser Held verschiedenfarbige magische Angriffe durch die Gegend, schwingt Schwert und Axt und ballert sogar mit Schießeisen auf die Monsterhorden. Es wird also eine Vielzahl an Möglichkeiten geben, um uns unserer Gegner zu entledigen.

Trotz einer sehr düster wirkenden Story erzählen die Bilder eine andere Geschichte. Der Trailer ist insgesamt sehr bunt, die Spielwelt wirkt nicht wie die 0815-Fantasywelt und die Monsterdesigns sind erfrischend abwechslungsreich und an manchen Stellen so richtig schön ekelig. Es schindet schon Eindruck, wenn ein von Pilzsporen überzogener Grizzlybär auf euch zustürmt.

Bis wir das RPG in den Händen halten können müssen wir aber noch etwas warten. Ein genaues Releasedatum gibt es leider nicht, als Veröffentlichungszeitraum ist 2024 angepeilt.

