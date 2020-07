Avowed – Nächstes Rollenspiel von Obsidian vorgestellt

Die Rollenspiel-Experten von Obsidian Entertainment haben ihr nächstes RPG vorgestellt.

In der Welt von Pillars of Eternity

Im Rahmen des Xbox Games Showcase hat die Spieleschmiede Obsidian Entertainment einen Einblick in ihr nächstes Rollenspiel-Projekt gewährt. Das Spiel trägt den Titel Avowed und ist ein First-Person-RPG, das für Xbox-Konoslen und PC erscheinen soll.

Ein erster CGI-Trailer zeigt bereits das Setting: Eine mittelalterliche Welt in Flammen mit Magie und einer gewissen düsteren Komponente. Schauplatz ist die Welt Eora, die bereits in Pillars of Eternity Thema war.

Als Gegner sind einige Skelett-Kämpfer zu erspähen. Unser Protagonist besitzt sowohl Nahkampfwaffen als auch magische Fertigkeiten. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Bethesdas The-Elder-Scrolls-Reihe drängt sich in diesem Kontext fast schon auf.

Einen finalen Releasetrmin nannte man bisher noch nicht.

Quelle: Xbox Showcase