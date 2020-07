State of Decay 3 – Sequel offiziell angekündigt

Im Rahmen des vergangenen Xbox Game Showcase fokussierte sich Microsoft ausschließlich auf Software für die kommende Konsolengeneration. Neben dem eigentlichen Zugpferd der Xbox Series X, Halo Infinite, kündigte der Redmonder Konzern ebenfalls weitere Titel an. Vor allem Zombie-Liebhaber dürfen in der nächsten Konsolengeneration auf ihre Kosten kommen.

State of Decay 3 kommt für Xbox Series X

So kündigte Microsoft offiziell die Fortsetzung des Zombie-Third-Person-Abenteuers State of Decay 2 für die kommende Konsole an. Mit State of Decay 3 soll die Survival-Reihe nach der Xbox 360 und der Xbox One ebenfalls auf der Xbox Series X fortgeführt werden. Viele Informationen zum Spiel gab der Redmonder Konzern bislang noch nicht bekannt. Weder Releasedatum noch Neuerungen innerhalb des Spielgeschehens wurden mit ersten Informationen gefüttert. Der Survival-Titel wird aber wie gewohnt im Xbox Game Pass ab dem Veröffentlichungsdatum enthalten sein. Der offizielle Trailer gewährt Spielern bereits einen ersten Einblick in die düstere und brutale Spielwelt des Franchise.

Das erste, offizielle Bildmaterial könnt ihr euch im folgenden zu Gemüte führen:

Quelle: Xbox Game Showcase