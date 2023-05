Gewinnspiel – Wir verlosen 3x The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (inkl. Merchandise-Paket)

Nur noch wenige Tage, dann machen wir uns in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mal wieder auf den Weg, um Hyrule zu erkunden und spannende Abenteuer zu erleben. Als direkter Nachfolger zu Breath of the Wild, in vielen Augen eines der besten Open World-Spiele der letzten Zeit, tritt es in große Fußstapfen. Wir wollen daher noch einmal auf einige erinnerungswürdige Ereignisse aus Breath of the Wild zurückblicken und geben euch dazu die Möglichkeit, ganze drei mal den Nachfolger bei uns zu gewinnen.

Gewinnt bei uns 3x The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Kaum zu glauben, dass der Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild nun schon sechs Jahre zurück liegt. Mit diesem Spiel wagte Nintendo einen riesigen Schritt, denn zum allerersten Mal bewegte sich Link in einer weitläufigen, offenen Spielwelt. Doch dieser offene Spielverlauf war nicht die einzige Konvention, die Nintendo hier brach. Viele kleine Schreine voller Rätsel statt großer, thematischer Dungeons. Vier Fähigkeiten zum Experimentieren statt eines Inventars voller Gegenstände. Ein Waffensystem, bei dem man den Zustand von diesen Waffen im Auge behalten musste. Nicht allen gefielen diese Neuerungen und doch wurde das Spiel zu einem riesigen Erfolg.

Nun erkunden wir in Tears of the Kingdom dieses Hyrule ein weiteres Mal, doch so einiges hat sich verändert. Gewaltige Inseln schweben über dem Land und ein unterirdisches Katakomben-System lädt zum Erforschen ein. Link hat nun einige neue Fähigkeiten, die erneut dazu einladen, viele unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Besonders die Synthese-Fähigkeit wird das Spiel extrem interessant machen, da sie es uns erlaubt, alle Gegenstände mit anderen zu verschmelzen. Mit der Ultrahand wird dieses Konzept noch ein paar Stufen hochgeschraubt, erlaubt es uns doch, ausgeklügelte Fahrzeuge zu kreieren.

Wir können also sagen, wir freuen uns ungemein auf Tears of the Kingdom. Und wenn ihr euch genauso freut wie wir, dann habt ihr nun die Gelegenheit, das Spiel bei uns zu gewinnen. Allen Teilnehmer*innen wünschen wir viel Glück.

© 2023 Nintendo / Releasedatum: 12. Mai 2023

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland drei mal das Nintendo Switch-Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom inklusive Merchandise für euch. Gewinner:in 01-03: je 1x The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (für die Nintendo Switch) inkl. Merchandise-Paket

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Deine Erinnerungen... Was ist dein Lieblingsmoment aus Breath of the Wild und wieso freust du dich auf Tears of the Kingdom?

