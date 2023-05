gamescom 2023 – Diese Tipps solltet ihr beim Ticketkauf berücksichtigen

Der Ticket-Shop für die gamescom 2023 ist seit einiger Zeit geöffnet und bietet euch die Möglichkeit Zugang zur größten Gaming Messe zu erhalten. Doch für die Reise in die Kölner Messehallen solltet ihr einige Dinge berücksichtigen. Wir haben es für euch zusammengefasst.

Keine Tageskasse zur gamescom 2023

Die Preise für die Tickets sind auch dieses Jahr wieder enorm gestiegen. So hat sich der Preis, im Vergleich zu 2019, mehr als verdoppelt. Für den Samstag muss man bereits 36€ auf den Tisch legen. Dies liegt laut Veranstalter insbesondere an den gestiegenen Energiekosten, als auch höheren Personalkosten. Auch der Mindestlohne spiele hier eine Rolle, durch den der Kostenapparat in die Höhe getrieben worden sei. Aber es gibt Möglichkeiten, um eventuell etwas sparen zu können. Wir haben für euch wichtige Hinweise und den ein oder anderen Tipp zusammengefasst.

Sparen bei der Anreise:

Wenn ihr aus dem Kölner Umfeld kommt, spart ihr euch am Besten den Preis für ein Zugticket. Der Rhein-Sieg-Verkehrsbund ist im Ticket mit einbegriffen. Darin integriert sind Bus, U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahnen, als auch Fernverkehrszüge, sofern man 2. Klasse fährt. Nicht einbezogen sind allerdings IC und ICE. Aber auch wer weiter anreist, sollte nicht zu viel ausgeben. Dank des Deutschlandtickets kann man für 49€ mit Bus und Bahn quer durchs Land fahren. Teure Einzeltickets solltet ihr also vermeiden, außer ihr seid lediglich einen Tag vor Ort.

Sparen beim Eintritt:

Die hohen Preise lassen sich nicht umgehen. Jedoch kann man den ein oder anderen Tipp berücksichtigen. Beispielsweise sind der Donnerstag und Sonntag die verhältnismäßig ruhigsten Tage. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, schaut dann vorbei. So bekommt ihr mehr Spielzeit für euer Geld. Zudem wird es wieder Familientickets geben. Sofern ihr zwei Erwachsene und ein Kind habt, spart ihr hier richtig Geld. Bis zu 5 Personen können hier Gebrauch machen. Am Samstag liegt der Kurs bei 75€, an den anderen Tagen bei 60€. Auf die Einzelpersonen runter gebrochen, kann man sich den ein oder anderen Euro sparen. Zudem gibt es wieder Abend-Tickets. Diese gelten ab 16 Uhr. Da wird es meist deutlich ruhiger. Für 9€ (bzw. 11€ am Samstag) gelangt ihr somit für die letzten 4 Stunden auf die Messe. Nutzt dies allerdings idealerweise nicht am Samstag, da es hier auch nach 16 Uhr noch extrem voll ist und ihr im schlimmsten Fall nur ein, zwei Stationen mitnehmen könnt.

Das müsst ihr beim Ticketkauf beachten:

Ganz wichtig: Es wird keine Tageskasse geben! Also spontan am Messetag mal vorbeischauen ist nicht drin. Stattdessen läuft der Erwerb ausschließlich über den Ticket-Vorverkauf über den Online Shop. Hier müsst ihr euch zwingend registrieren, um ein Ticket erwerben zu können. Zudem gibt es auch nur gewisse Bezahlmöglichkeiten. Nur per Paypal oder Kreditkarte könnt ihr ein Ticket erwerben. Klarna oder Lastschrift werden nicht angeboten. Dies solltet ihr vorher unbedingt berücksichtigen.

