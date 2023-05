Book Club: Ein neues Kapitel – Die 4 Grand Dames Hollywoods im Überblick

Mit dem perfekten Film-Ensemble ist es wie mit der perfekten Reisegruppe. Die einzelnen Mitglieder müssen zueinanderpassen, gleichzeitig aber genug eigene Persönlichkeit mitbringen, damit es nicht langweilig wird. Dass sie gemeinsam die perfekte Besetzung sind, haben die vier Schauspielgrößen Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen und Mary Steenburgen bereits in Book Club – Das Beste kommt noch (2018) bewiesen. In der heiß erwarteten Fortsetzung, der romantischen Komödie Book Club: Ein neues Kapitel, zeigen sie ab 11. Mai 2023 in den deutschen Kinos, dass sie auch eine ideale Reisegruppe abgeben. Auch wenn sie sich auf ihrem aufregenden Roadtrip durch Italien von ihrer charmant-chaotischen Seite zeigen.

Die 4 Grand Dames Hollywoods aus Book Club im Überblick

Bei Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen und Mary Steenburgen handelt es sich ohne Zweifel um vier Grand Dames Hollywoods. Gemeinsam bringen sie es auf über 300 Film- und Serien-Credits. Preise und Nominierungen? Zu viele, um sie alle aufzuzählen. Allein vier Oscars gehen auf das gemeinsame Konto der Book Club-Mitglieder (bei zusammen 13 Oscar-Nominierungen). Außerdem haben sie insgesamt mehr als zehn Bücher geschrieben und so selbst für Buchclubs ausreichend Lesestoff geliefert.

Diane Keaton

Gleich die erste ihrer bisher vier Oscar®-Nominierungen brachte der 1946 in Los Angeles geborenen Diane Keaton einen Oscar ein. Keaton wurde 1977 für ihre Rolle als Annie Hall in Woody Allens Film Der Stadtneurotiker als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Das Besondere daran: Keaton ist eigentlich selbst eine Hall. Den Mädchennamen ihrer Mutter – Keaton – wählte Diane Hall erst als Künstlername, als sie in eine Schauspielgewerkschaft einstieg, in der es bereits Diane Hall gab. Aber auch in der Welt der Bücher war Keaton aktiv. So hat sie unter anderem drei Memoiren über ihr Leben und ihre ungewöhnliche Familie geschrieben und zwei Bücher mit ihrer eigenen Fotografie herausgebracht. Außerdem hat sie als Herausgeberin eine Reihe von Büchern veröffentlicht, wovon das Erste, Still Life (1983), eine Sammlung von bis dahin unveröffentlichten Bildern aus den Archiven großer Hollywood-Studios zeigt.

Jane Fonda

Schauspielerin, politische Aktivistin, Fitness-Guru, Buchautorin, Vogue-Coverstar, die Tochter von Henry Fonda, die Schwester von „Easy Rider”-Star Peter Fonda, sieben Oscar-Nominierungen. Mit dem vielseitigen Leben der gebürtigen New Yorkerin könnte man gleich mehrere Bücher füllen. Und genau das hat Jane Fonda getan. Bis heute hat sie sieben Bücher herausgebracht. Ihre Autobiografie My Life So Far (2005) stieg sogar auf Platz 1 der New York Times Bestseller Liste ein. Zu ihren anderen Veröffentlichungen zählen mehrere Fitness-Bücher, die auf ihren noch erfolgreicheren Fitness-Videos basieren. In den frühen 1980ern war Fonda damit die Mitbegründerin der Fitness-Bewegung einer ganzen Generation und ihre Bekanntheit als Fitness-Guru überstrahlte bisweilen sogar ihre Schauspielkarriere. Und bei sieben Oscar- und 15 Golden Globe-Nominierungen – wovon sie zwei bzw. acht der jeweiligen Auszeichnungen gewonnen hat – bedurfte es da schon einer ganz großen Strahlkraft.

Candice Bergen

Noch ein Vogue-Coverstar: 1967, acht Jahre nach Jane Fondas erstem Vogue-Cover, zierte Bergen erstmals das Cover der berühmten Modezeitschrift. Zu dem Zeitpunkt war Bergen, die wie Diane Keaton in Los Angeles geboren ist, noch ein bisher eher unbekanntes Model. Auch sonst gibt es ein paar interessante Parallelen zwischen den beiden Co-Stars Jane Fonda und Candice Bergen. Fondas Vater war Schauspieler – Henry Fonda, der 1980 mit dem Ehrenoscar ausgezeichnet wurde – Bergens Vater ebenso. Fonda machte über die Jahrzehnte mit ihren politischen Protesten von sich Reden, Bergen sorgte 1967 bei einem Streich der Youth International Party für die (zeitweilige) Schließung der New Yorker Börse.

Ihren schreibenden Kolleginnen war sie in der Zeit voraus und veröffentlichte bereits 1984 ihre erste Autobiografie (Knock on Wood). 2015 veröffentlichte sie ihre zweiten Memoiren, A Fine Romance. Beide Bücher schafften es auf die New York Times Bestseller Liste.

Mary Steenburgen

Mit über 100 Schauspiel-Credits zeichnet Mary Steenburgen für rund ein Drittel der Film- und TV-Auftritte des Book Club-Quartets verantwortlich. Dabei stammte Steenburgen – anders als Diane Keaton und Candice Bergen – nicht aus Los Angeles (sondern aus Newport, Arkansas) und hat – anders als Jane Fonda und Candice Bergen – kein Elternteil mit Showbiz-Erfahrung. Ebenfalls im Gegensatz zu ihren Co-Stars und Roadtrip-Begleiterinnen, hat Steenburgen bis heute noch kein Buch veröffentlicht. Dafür wurde sie in den letzten Jahren als Songwriterin erfolgreich. Ihr Song Glasgow (No Place Like Home) für das britische Musik-Drama Wild Rose – performt von der irischen Schauspielerin und Sängerin Jessie Buckley – brachte ihr diverse Preise, darunter den renommierten Critics’ Choice Movie Award als „Bester Song”. Stoff genug für eine Autobiografie hat also auch Mary Steenburgen. Der ein oder andere Buchclub würde sich darüber freuen.

