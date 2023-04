Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Neuer Trailer zum Film enthüllt mehr Details!

Heute hat Studiokanal einen neuen Trailer zum kommenden Animationsfilm Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film veröffentlicht. In diesem sehen wir erstmals alte Bekannte aus der Miraculous-Serie und auch neue Details…

Das Alles ist neu im aktuellen Miraculous-Trailer

Nachdem er bislang nicht in den Trailern aufgetaucht war, konnten Fans erstmals Master Fu hören und auch sehen. Wie in der Serie scheint er auch im Film Marinette über die Miraculous’ aufzuklären, während er ihr seine Schatulle zeigt. Ebenfalls kurz zu sehen war Luka, der in der Serie zu Marinettes zweitem Loveinterest wird. Was seine Rolle im Film sein wird, ist noch nicht klar.

Bereits bekannt ist natürlich auch der Erzfeind von Ladybug und Cat Noir: Hawk Moth. Doch auch um ihn herum erfahren wir einiges Neues aus dem aktuellen Trailer. Wie es aussieht, überreicht ihm ein Butler das Schmetterling-Miraculous, das ihn in sein Schurken-Alter Ego verwandelt. Außerdem sehen wir erstmals Hawk Moth’ Versteck, das um einiges düsterer wirkt als in der Serie. Es ist dunkel und einige Fackel leuchten grünliches Licht in eine tiefe Höhle. Dort scheinen sich Käfige und Kerker zu befinden, in denen Kreaturen lauern. Kurz darauf sehen wir, wie diese Kreaturen gemeinsam um einen Feuerkreis tanzen.

Doch was das zu bedeuten hat, erfahren wir natürlich nicht. Somit bleiben was das anbelangt nur Spekulationen übrig. Bekannt ist allerdings, dass die beiden Titelhelden im Film auf den Schurken Mime treffen werden, der ebenfalls aus der Serie bekannt ist, und die neue Schurkin Magician auftauchen wird. Was das Ganze noch spannender machen dürfte, ist die Szene, in der sich Hawk Moth selbst akumatisiert. Der Trailer verspricht somit viele interessante Wendungen und Herausforderungen für Cat Noir und Ladybug. Was der Film uns noch alles bieten wird, erfahren wir, wenn er am 6. Juli 2023 in die deutschen Kinos kommt.

Quelle: STUDIOCANAL Germany via YouTube

Titelbild: © Studiocanal