Unser Game of the Year 2022

Platz 3: Tiny Tina’s Wonderlands

Meine eigene Geschichte mit den Spielen von Gearbox ist schnell erzählt. Ich mag keine Spiele aus der Ego-Perspektive. Ich habe mich oftmals in den Kosmos von Claptrap und Co. getraut, doch wirklich weit kam ich nie. Die Masse an Gegenständen und die Spielweise kamen mir einfach nicht entgegen. Die wenigen Lichtpunkte wie der überragende Humor und das großartige Design konnten auch nichts retten. Doch dann probierte ich Tiny Tina’s Wonderlands aus. Ein Borderlands Spiel mehr in Richtung klassischen Rollenspielen, mit einer Note Pen and Paper? Oh ja, darauf habe ich mich gefreut. Und meine Vorfreude konnte bestätigt werden. Klar, ist es immer noch ein First-Person Looter-Shooter. Doch in dem Moment wo ich als Magier zwei Zauber wirken konnte, war das Gunplay eigentlich egal. Ich konnte mich komplett darauf fokussieren mit Magie den meisten Schaden zu machen und dann die Welt und Geschichte von Wonderlands aufzusagen. Mir haben vor allem die kleinen Geschichten sehr zugesprochen, die typische Fantasy Abenteuer parodieren und regelrecht auf gut deutsch verarschen. Das Kapitel zur Geralt Parodie war einfach einzigartig. Deshalb ist Tiny Tina’s Wonderlands mein Platz 3.

Platz 2: God of War Ragnarok

Wenn man etwas über mich wissen sollte, dann dass ich in Mythologie und Filmen aufgehe. Natürlich war der 2018 God of War Titel für mich damals genau deswegen ein erstaunliches Erlebnis. Und genau darauf bauen die Entwickler auf. Ein cineastisches Spiele-Meisterwerk, dass dennoch viel Wert darauflegt, eine Spielewelt zu konstruieren, in der man seine eigenen kleinen Abenteuer erleben möchte. Dazu kommen noch einige Herausforderungen, die es in sich haben. Ich habe das Spiel leider noch nicht zu Ende spielen können und will eigentlich auch gar nicht das es endet. Aber gleichzeitig freue ich mich aufs Endgame, weil ich noch weiß wie im vorherigen Ableger, die Art und Weise des Gameplays auf so ein göttliches Niveau gebracht werden kann, dass es mich jetzt schon in den Finger juckt zu zocken und nicht zu schreiben.

Platz 1: Next Gen Upgrade für Cyperpunk 2077

Ein wenig unfair Cyperpunk 2077 als meinen Nummer 1 pick für dieses Jahr aufzuzählen. Verzeiht mir, doch ich muss einfach sagen, dass seit dem Januar 2022 Cyperpunk 2022 ein gänzlich neues Spiel ist. Die Entwickler von CD Project Red haben wirklich ihr Bestes getan, um alles wiedergutzumachen, was sie beim Start nicht hingekriegt haben. Mittlerweile kann man schon sagen, dass ein kleines Meisterwerk entstanden ist. Die Stärken sind nicht von der Hand zu weichen. Die vielen Figuren mit ihren Geschichten bieten das absolute Highlight. Nur in sehr wenigen Spielen, haben mich Charaktere so sehr eingenommen und wurden irgendwie fast echt Freunde oder Feinde. Dazu kommen noch weitere Abenteuer und Mission, die es wirklich in sich haben. Die gesamte Welt von Night City ist so authentisch für eine Cyperpunk Stadt, dass ich mir vorkomme wie in den Büchern von William Gibson. Hinzukommt, dass Gameplay, wenn man anfängt, wirklich über einen Build nachzudenken, unglaublich viel Spaß macht. Man kann als unaufhaltsamer Revolverheld alles wegballern oder selbst zum Cyber-Ninja werden und mit Katanas durch alles durchsäbeln. Oder man wird einfach direkt zu einem Halbgott als Hacker, der mit den richtigen Skills mit einem Spaziergang ganze Basen und ihre Verteidiger lahmlegen kann. Aus so vielen Gründen und mehr ist Cyperpunk 2077 mein Game of the Year.