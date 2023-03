Unsere Games Gurke of the Year 2022

Selten fiel uns die Entscheidung so einfach!

Die Games Gurke des Jahres 2022 geht an…

Ach Pokémon, was kann man nur über diese Spielereihe sagen? Das wohl erfolgreichste Franchise der Welt mit einem Konzept so simpel und doch so genial: Fangt kleine und große Monster in Bällen ein, trainiert und entwickelt sie und lasst sie gegeneinander antreten. Und in 2022 konnten wir dies zum ersten mal in einer offenen Spielwelt tun, denn Pokémon Karmesin und Purpur wollten die bislang recht eingefahrene, lineare Formel der Spiele aus der Hauptreihe etwas auflockern. Und das scheint auch aufgegangen zu sein, denn die Spiele haben einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt, indem sie sich in den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung sage und schreibe 10 Mio. mal verkauften.

Warum sind Pokémon Karmesin und Purpur also trotzdem zu unserer Gurke des Jahres gewählt worden? Nun, weil wir schlichtweg enttäuscht von den Spielen sind. Ja, die neuen Pokémon sind toll und es macht auch wieder Spaß, sie zu fangen und zu trainieren, aber der gesamte Rest des Spiels fällt unserer Ansicht nach flach. Die offenen Welt, die nicht wirklich zum erkunden einlädt, ist wohl eines der größten Probleme. Wenn man ein Open World-Spiel macht, dann muss man diese Welt mit Geheimnissen und interessant aussehenden Orten füllen. Das schaffen Karmesin und Purpur leider nicht. Viele leere Flächen, keine cleveren Verstecke oder erinnerungswürdigen Sehenswürdigkeiten. Und wie die Spielwelt aussieht, darüber möchte ich am liebsten gar nicht sprechen. Selbst Spiele auf dem GameCube sahen besser aus als das, was uns GameFreak im Jahre 2022 bietet. Ich bringe immer wieder New Pokémon Snap zur Sprache um zu verdeutlichen, wie eine belebte Pokémon-Welt aussehen könnte.

Abgesehen davon ist es natürlich auch kein Geheimnis, dass Pokémon Karmesin und Purpur komplett kaputt sind. Glitches, Bugs und Framerateeinbrüche an jeder Ecke und selbst ein Patch konnte da kaum Abhilfe schaffen. Es sorgt zwar für lustige Memes im Internet, aber ich hätte dennoch gerne ein bugfreies Pokémon-Spiel gehabt.

Der Zustand, in welchem Pokémon-Spiele auf den Markt gebracht werden, ist mittlerweile einfach nicht mehr zu dulden. Das fing schon mit Schwert und Schild an und setzt sich mit Karmesin und Purpur nur fort. Aber wenn die Verkaufszahlen eine andere Sprache sprechen, dann braucht GameFreak ja auch keine Sorge zu haben, dass sich die nächsten Pokémon-Spiele nicht verkaufen werden. Egal wie fehlerhaft sie sind. Und als Pokémon-Fan macht es mich einfach nur unglaublich traurig zu wissen, dass wir wohl nie das perfekte Pokémon-Erlebnis bekommen werden, sondern nur das mindestens Notwendigste. Und weil Karmesin und Purpur beispielhaft für diesen Zustand der Pokémon-Reihe stehen, bekommen sie unsere „Auszeichnung“ zur Gurke des Jahres 2022.