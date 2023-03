Have a Nice Death – Neuer Gameplay-Trailer sorgt für Vorfreude

Der Switch-Release vom Metroidvania Have a Nice Death steht kurz bevor. Am 22. März 2023 erscheint das Spiel rund um den überarbeiteten Tod für Nintendos Hybridkonsole. Nun sorgt Nintendo mit einem ausführlichen Gameplay-Trailer nochmal für ordentlich Vorfreude bei den Fans und ich muss sagen: Das Spiel liefert so ziemlich alles, was ich von einem klassischen Metroidvania erwarte!

Der Tod kommt mit 70 Waffen und Zauber um die Ecke

Nach diesem Gameplay-Trailer kann ich es kaum noch erwarten, mich als Tod höchstpersönlich durch die verschiedenen Stockwerke der Death Inc. zu schlagen. Doch worum geht’s nochmal in Have a Nice Death? Ganz einfach: Der Tod ist als CEO seiner eigenen Firma völlig überarbeitet und beschließt Handlanger einzustellen, die ihm eigentlich Arbeit abnehmen sollen. Diese sorgen jedoch, wie es mit Angestellten nun oftmals so ist, für nur noch mehr Arbeit. Also beschließt der Tod seine eigenen Handlanger wieder aus dem Weg zu räumen, um endlich seinen wohlverdienten Urlaub antreten zu können.

Dafür stehen unserem knochigen Gefährten insgesamt 70 Waffen und Zauber zur Verfügung, um dem Gesindel den Garaus zu machen. Natürlich dürfen auch genretypische Gameplay-Klassiker wie freischaltbare Fähigkeiten, temporäre Verstärkungen oder 15 verschiedene Optionen, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, nicht fehlen. Rundum gesehen kann der Gameplay-Trailer wirklich überzeugen und steigert die Vorfreude auf das anstehende Gemetzel.

Quelle: Nintendo of Amercia via YouTube

Titelbild: © Gearboy Publishing