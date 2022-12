Guardians of the Galaxy Volume 3 – Erster Trailer veröffentlicht

Marvel Studios’s Guardians of the Galaxy Volume 3 hat nun endlich einen ersten Trailer erhalten und gibt damit erste emotionale Einblicke in den dritten Teil der Reihe. Fans reagieren dabei bereits jetzt emotional auf den ihnen bevorstehenden Abschied.

Erste Einblicke in Guardians of the Galaxy Volume 3

Mit dem ersten offiziellen Trailer gibt uns Marvel nun erste Bilder vom dritten Teil der Guardians of the Galaxy – Reihe zu sehen. Diese deuten bereits an, dass die Guardians nichts von ihrem Humor verloren haben. Doch Fans reagierten bereits sehr emotional auf den Trailer, hat dieser doch auch eine ungewöhnlich emotionale Note. Und das nicht umsonst. Dies wird nämlich nicht nur der letzte Guardians-Film unter der Regie von James Gunn sein, sondern auch das letzte Abenteuer des Teams rund um Peter Quill (Chris Pratt).

Während die konkrete Handlung des Films noch immer etwas unter Verschluss gehalten wird, bekommt man im Trailer schon eine erste Idee von dessen Inhalten. So werden Fans vermutlich mehr über die Vergangenheit von dem Waschbären Rocket erfahren. Zudem werden in dem Film wohl Adam Warlock (Will Poulter) und der Bösewicht High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) als neue Gesichter eingeführt.

Fans müssen sich aber noch ein bisschen gedulden, bis sie die Guardians ein letztes Mal in Aktion sehen können. Der offizielle deutsche Kinostart ist der 3. Mai 2023.

Quelle: polygon

Titelbild: © Marvel Studios