The Iron Claw – Die Glorie einer Wrestling-Familie

Shameless und The Bear Hauptdarsteller tritt an deiner Seite von Zac Efron im neuen A24 Streifen The Iron Claw auf. Ihr habt keine Ahnung, wovon wir hier reden? Macht euch keine Sorgen, wir klären euch über die womöglich interessanteste Wrestling-Familie des letzten Jahrhunderts auf und wie ihre Geschichte für einen Kinofilm adaptiert wird. Wie sagen es die Entertainer so schön? Let’s get ready to rumble!

Ein Film über Tetsu no Tsume- oder auch The Iron Claw

Der Titelgebende Begriff, The Iron Claw, basiert auf dem Ringnamen des Profi-Wrestlers Fritz Von Erich. Die Von Erich Familie hatte dementsprechend irgendwann ihren Spezial-Move die Iron Claw, was heutzutage zum Standard-Repertoire jedes Wrestlers zählt. Im Mittelpunkt des Films stehen die sechs Söhne von Fritz, die ebenfalls alle Profi-Wrestlers wurden und zu den erfolgreichsten aller Zeiten zählen. Tragischerweise fanden viele von ihnen einen zu frühen Tod, entweder aufgrund von Unfällen oder Suiziden. A24 möchte mit Regisseur Sean Durkin die faszinierende Geschichte dieser Familie auf die Leinwand bringen. Dafür haben sie Zac Efron als Hauptdarsteller organisiert und er soll die Figur des Kevin Von Erich spielen. Vielleicht haben manche von euch bereits die Bilder des “Bulky Efron” mit Prinz Eisenherz Frisur gesehen.

Vom Serienstar zu Hollywoods Next Big Thing?

Wie schon erwähnt übernimmt Jeremy Allen White neben Zac Efron ebenfalls einen der Von Erich Brüder, in diesem Fall Kerry Von Erich. Dafür muss er aber eine Menge an Masse und Muskeln zu nehmen, erzählte er in einem Interview. Nachdem White für 11 Staffeln die Figur des Lip in Shameless verkörperte, befand er sich in einer seltsamen Position. Für viele Darsteller*innen, die so lange mit einer Figur verbunden werden, fällt es schwer in neue Rollen vorzustoßen. Dank der überaus überzeugenden Darbietung in The Bear, was in Deutschland auf Disney+ zu sehen war, liegen Jeremy Allen White sehr viele Projekte zu Füßen. The Iron Claw soll irgendwann 2023 erscheinen.

