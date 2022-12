Streaming-Vorschau – Was kommt Neues im Dezember 2022?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streaming-Vorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streaming-Dienste, denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die Highlights im Dezember auf Netflix, Prime Video und Disney+. Zudem gibt es unten noch eine Liste der neu anlaufenden Kinofilme!

Netflix

Wer genug von den ganzen weihnachtlichen Neuzugängen auf Netflix hat, der kann sich zum Glück auch im Dezember über ein paar Highlights freuen, die mal nichts mit den Festtagen zu tun haben. Neben der neuen Serie aus dem Witcher-Universum The Witcher: Blood Origin, geht Emily in Paris diesen Monat in die dritte Runde und von Brooklyn Nine-Nine kommt endlich die achte Staffel nach Deutschland. Bei den Filmen kommen Highlights wie Glass Onion: A Knives Out Mystery, Guillermo Del Toros Pinocchio und A Quiet Place 2 zum Streaming-Dienst.

Fantasy

1. Dezember

Troll

9. Dezember

Guillermo Del Toros Pinocchio

25. Dezember

The Witcher: Blood Origin



Dramen

1. Dezember

Christmas Time Is Here

2. Dezember

Immer für dich da – Staffel 2 Teil 1

14. Dezember

Glitter

16. Dezember

Ein Sturm zu Weihnachten

Far From Home

Komödien, Dramödien und düstere Komödien

6. Dezember

Lieferung vor Weihnachten

7. Dezember

Smiley

Ich hasse Weihnachten

Matrimillas

9. Dezember

Wie man Weihnachten verhunzt

13. Dezember

Behind Every Star

14. Dezember

I Believe in Santa

16. Dezember

Bardo, die erfundene Chronik einer handvoll Wahrheiten

21. Dezember

Emily in Paris – Staffel 3

23. Dezember

Glass Onion: A Knives Out Mystery

25. Dezember

Verwechselt – Staffel 3

30. Dezember

Weißes Rauschen



Brooklyn Nine-Nine – Staffel 8

Action

16. Dezember

The Recruit (Action)

Anime

1. Dezember

JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN – Folgen 25–38

13. Dezember

Gudetama: An Eggcellent Adventure

15. Dezember

Violet Evergarden: Erinnerungen

20. Dezember

The Seven Deadly SIns: Grudge of Edinburgh – Teil 1

Horror/Thriller

1. Dezember

Sackgasse

22. Dezember

Alice in Borderland – Staffel 2

30. Dezember

A Quiet Place 2

Krimi

9. Dezember

Haus des Geldes: Korea – Teil 2

Science-Fiction

2. Dezember

Hot Skull

Animation

9. Dezember

Dragon Age: Absolution

Dokumentationen

1. Dezember

Der maskierte Betrüger

2. Dezember

Sr.

My Unorthodox Life – Staffel 2

8. Dezember

Am hellichten Tag: Mord in Navarte

Die Elefantenflüsterer

13. Dezember

Last Chance U: Basketball – Staffel 2

14. Dezember

Kangaroo Valley

Geh nicht ran: Der Fall des Telefonbetrügers

16. Dezember

Der Vulkan: Rettung von Whakaari

21. Dezember

I AM A KILLER: Staffel 4

Historienfilme

2. Dezember

Lady Chatterleys Liebhaber

Familienfilme

2. Dezember

Scrooge: Ein Weihnachtsmusical

13. Dezember

Gudetama: An Eggcellent Adventure

16. Dezember

Dance Monsters

25. Dezember

Roald Dahls Matilda – Das Musical

Prime Video

Amazon Prime holt sich im Dezember mit Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen und The Conjuring: Im Bann des Teufels Verstärkung in Sachen Horror. Action-Fans dürften sich über den neunten Teil von Fast & Furious freuen. Doch was wäre der Dezember ohne die richtigen Weihnachtsklassiker? Dazu holt sich der Streaming-Dienst diesen Monat Tatsächlich Liebe und Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ins Programm.

Dramen

1. Dezember

The Good Doctor – Staffel 4

13. Dezember

Magnolia

17. Dezember

Kaltes Land

19. Dezember

One Of These Days

23. Dezember

All My Life – Liebe, als gäbe es kein Morgen

24. Dezember

Reiterhof Wildenstein 4: Der Junge und das Pferd

Komödie

1. Dezember

Mein Schatz, unsere Familie und ich

9. Dezember

Friedliche Weihnachten – Staffel 1

Something From Tiffany’s

26. Dezember

Abikalypse

Thriller

1. Dezember

Naked Singularity

9. Dezember

Hawa

15. Dezember

Vigilante – Bis zum letzten Atemzug

30. Dezember

Wildcat

Anime

1. Dezember

The Promised Neverland – Staffel 2

Horror

1. Dezember

Rare Exports

2. Dezember

The Conjuring: Im Bann des Teufels

13. Dezember

Thale – Ein dunkles Geheimnis

26. Dezember

Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen

Action

1. Dezember

The Sacrifice – Um jeden Preis

S.W.A.T. – Staffel 4

14. Dezember

Fast & Furious 9

19. Dezember

Superintelligence

21. Dezember

Tom Clancy’s Jack Ryan – Staffel 3

Romanzen

2. Dezember

Your Christmas Or Mine?

5. Dezember

Tatsächlich Liebe

12. Dezember

Brokeback Mountain

16. Dezember

About Fate

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

23. Dezember

In The Heights

Dokumentationen

25. Dezember

Elizabeth – Das Leben einer Königin

Western

3. Dezember

Appaloosa

Krimis

23. Dezember

Rentnercops – Staffel 5

Animationen

7. Dezember

The Boss Baby: Schluss mit Kindergarten

9. Dezember

Tom und Jerry – Der Film

16. Dezember

PJ Masks – Staffel 3 & 4

Disney+

Disney+ startet mit Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme in diesen Monat, gefolgt von weiteren (romantischen) Komödien wie Bridget Jones’ Baby und Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück. Außerdem gibt es neue Dokmentationen wie Afrikas wilde Wunderwelt oder The Cave. Disney-Fans können sich über Encanto at the Hollywood Bowl freuen.

Komödie

2. Dezember

Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme

7. Dezember

The Come Up – Staffel 1

9. Dezember

Bridget Jones’ Baby

Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück

14. Dezember

Boston Legal – Staffeln 1-5

16. Dezember

Doktorspiele

Plan B

21. Dezember

This Fool

Animationen

2. Dezember

Micky Maus: Donald die Weihnachtsente

Micky & Minnie: Der Weihnachtswunsch

Familienfilme

2. Dezember

Pentatonix: Around The World for the Holidays

9. Dezember

Wochenend-Familie: Weihnachts-Special

Abenteuer

14. Dezember

Das Vermächtnis von Montezuma

Dokumentationen

2. Dezember

The Housewife & The Shah Shocker

14. Dezember

Afrikas wilde Wunderwelt

Mord im Auftrag Gottes

21. Dezember

Die Top Ten der 80er – Staffel 1

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 21

30. Dezember

The Cave

Horror

28. Dezember

Barbarian

Konzerte

28. Dezember

Encanto at the Hollywood Bowl

Dramen

2. Dezember

Our Only Chance – 5 Episoden

14. Dezember

Between the World and Us – Staffel 1

Das Netz – Powerplay – Staffel 1

28. Dezember

Tell me Lies – Staffel 1

Kinostarts

Kinogänger bekommen zum Schluss noch einen Überblick über die Kino-Highlights im Dezember 2022. Der Star dieses Monats ist natürlich Avatar – The Way Of Water. Wer nicht so auf die blauen Figuren steht, der schaut sich vielleicht lieber neue Dramen wie Call Jane oder Oskars Kleid an. Wer sich mehr oder weniger auf Weihnachten einstimmen möchte, bekommt mit A Christmas Story Christmas – Leise rieselt der Schnee und Violent Night die Chance dazu.



1. Dezember

Die stillen Trabanten (Drama/Romanze)

Violent Night (Thriller, Komödie, Horror, Action)

Call Jane (Drama)

Mistletoe Ranch – Wo das Herz wohnt (Abenteuer, Romantik)

8. Dezember

Der Räuber Hotzenplotz (Familie, Abenteuer)

She said (Drama)

Weißes Rauschen (Komödie, Drama, Horror)

A Christmas Story Christmas – Leise rieselt der Schnee (Komödie, Familie)

14. Dezember

Avatar – The Way Of Water (Science-Fiction, Fanatsy, Action)

22. Dezember

Der denkwürdige Fall des Mr. Poe (Krimi, Horror, Mysterie, Thriller)

Der gestiefelte Kater 2 – Der letzte Wunsch (Animation, Abenteuer, Action)

I wanna dance wirh somebody (Biographie, Drama, Musik)

Oskars Kleid (Drama, Komödie)