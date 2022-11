The Gentlemen – Netflix Ableger im Anmarsch

2020 präsentierte Guy Ritchie The Gentlemen, einen Gangster-Film der etwas anderen Art. Die Inszenierung war nicht nur Ritchie-üblich, sie bot mit der Verbindung der britischen High-Class und den eher grauen Drogengeschäften, eine äußerst bunte und abwechslungsreiche Kombination. Hinzukam das Star-besetzte Ensemble mit Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Farrel und Charlie Hunnam. Bald erwartet uns aber auch eine Serie in diesem Stile!

Gefragter Guy Ritchie macht für Netflix ein The Gentlemen Spin-Off

Derzeit hat Guy Ritchie alle Hände voll damit, die Live-Action Adaption des Disney Klassikers Herkules zu drehen. Was aus dieser Russo/Ritchie Produktion wird, kann wohl niemand einschätzen, da die Social Media App Tik Tok in einem Interview genannt wurde. Da muss man wohl jetzt mit allem rechnen. Zumindest die Ableger-Serie zu The Gentlemen will sich näher ans Original begeben, wobei eine ganz eigenständige Geschichte erzählt wird. Was einerseits spannend sein mag, aber andererseits waren die Figuren und ihre Darsteller*innen aus dem Film so charakteristisch, dass eine direkte Fortsetzung bestimmt auch funktioniert und Fans gefunden hätte. Aber sei‘s drum. Hauptsache wir kriegen etwas neue Gangster-Action. Bekannte Gesichter erscheinen trotzdem. Theo James übernimmt eine der Hauptrollen. Er spielt den Sohn eines Aristokraten, welcher die größte Gras-Plantage in Europa erbt.

Die Dreharbeiten starten ab dem 07. November 2022

Da die Dreharbeiten demnächst erst beginnen, kann man wahrscheinlich in einem guten Jahr mit der Serie rechnen. An der Seite von Guy Ritchie schrieb Matthew Read den Piloten für das Spin-Off. Matthew Read sollte allen Peaky Blinders Fans bekannt sein, da er einige Folgen der beliebten Gangster-Serie drehte. Dadurch sollte genug Wissen rund um das Thema britisches organisiertes Verbrechen versammelt sein. Neben Theo James werden auch Schauspieler*innen wie Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz und Vinnie Jones eine Figur interpretieren. Während die Serie für Netflix produziert werden soll, steckt wie bereits für den Film das Studio Mirimax hinter dem Projekt. Möglicherweise bedeutet das ja auch, dass es in Zukunft ein kleines Gangster Universum geben wird. Wenn das bedeutet, dass es nochmal einen The Gentlemen Kinofilm gibt, wären wir sehr dafür.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Gentlemen Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding (Schauspieler)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Slashfilm

Titelbild: © Miramax