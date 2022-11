Call of the Wild: The Angler – Erstes großes Update

Seit dem 31. August 2022 ist der Angelsimulator Call of the Wild: The Angler für den PC verfügbar. Unser erster Test war sehr durchwachsen, doch nun kam am 01. November ein großes Update heraus, das sich das Userfeedback zu Herzen genommen hat.

Die Neuerungen von Call of the Wild: The Angler im Überblick

Die Entwickler von Call of the Wild: The Angler veröffentlichten nun das sogenannte The Challenger Update. Neben kleineren Fixes wie grafisch verbesserter Wasserdarstellung und Animation des Fisches gibt es vier große Neuerungen. Mithilfe eines sogenannten Activity Feeds können Spieler*innen jetzt sehen, was alles in ihrer Multiplayer-Runde geschieht. Der News Feed gibt zusätzliche in-game Neuigkeiten direkt von den Entwicklern.

Die größten Änderungen stellen der Souvenir Shop und Missionen dar. Im Shop können nun Souvenirs des Golden Ridge Reservats gekauft werden. Täglich und wöchentlich gibt es zudem neue Herausforderungen, bei denen zusätzlich Erfahrungspunkte verdient werden können. Dadurch will der Angelsimulator wohl zum regelmäßigen Spielen animieren und seine Kaufauswahl vergrößern. Ob euch die Sim dadurch vom Hocker haut, könnt ihr mit dem Update-Trailer herausfinden:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

The Hunter Call of the Wild Game of The Year Edition [ The Hunter - Call of the Wild - Edition 2019 Enthält das Hauptspiel, alle bisher veröffentlichten DLCs sowie die "vurhonga savanne"

erwecken den Jäger in dir und Tauche in die dichte spielatmosphäre von The Hunter: Call of the Wild ein

Erkunde 128 quadratkilometer abwechslungsreiches Gelände, von feuchtgebieten und dichten wäldern zu üppigen tälern und Weiten feldern

erwirb eine Vielzahl an gewehren, handfeuerwaffen und Bögen, rüste Sie auf und individualisierbare Sie mit weiterem Zubehör

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Avalanche Studios Group

Titelbild: © Expansive Worlds